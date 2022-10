rishi sunak se convertirá en primer ministro británico tras meses de tensión

*

Se convertirá en primer ministro tras ganar en su partido

*

Sunak será el primer jefe de Gobierno británico no blanco

*

Advierte de que Reino Unido enfrenta retos económicos profundos

(Actualiza con declaraciones)

Por Elizabeth Piper, Alistair Smout y William James

LONDRES, 24 oct (Reuters) - Rishi Sunak se convertirá en el próximo primer ministro británico, tras imponerse en la carrera por dirigir el Partido Conservador, con la misión de encabezar un país profundamente dividido a través de una recesión económica que dejará a millones de personas más pobres.

Sunak, uno de los políticos más ricos de Westminster, se convertirá en el primer líder no blanco del país y en el tercer primer ministro en menos de dos meses, tomando el relevo en una de las épocas más turbulentas de la historia política británica.

Reemplaza a Liz Truss, que renunció tras sólo 44 días en el cargo, con la necesidad de restaurar la estabilidad en un país que se tambalea tras años de turbulencias políticas y económicas, y de liderar un partido que se ha fracturado por líneas ideológicas.

Sunak dijo a sus legisladores en el Parlamento que se enfrentaban a una "crisis existencial" y que debían "unirse o morir", y que el país afronta un "profundo desafío económico".

"Ahora necesitamos estabilidad y unidad, y mi máxima prioridad será unir a nuestro partido y a nuestro país", dijo.

Sunak se pondrá al frente de Gran Bretaña, que se enfrenta a una de las recesiones más duras de las últimas décadas.

Se espera que el multimillonario exjefe de fondos de cobertura ponga en marcha profundos recortes del gasto para tratar de reconstruir la reputación fiscal de Reino Unido, justo cuando el país se desliza hacia una recesión, arrastrado por el aumento del costo de la energía y los alimentos.

El reciente minipresupuesto de Truss, que desencadenó su caída, hizo subir los costos de los préstamos y las tasas hipotecarias, e hizo huir a los inversores.

Sunak, que probablemente será nombrado primer ministro por el rey Carlos el martes, también tendrá que esforzarse por mantener unido al partido político dominante en Gran Bretaña, después de que algunos le acusaron de traición a principios de este año cuando renunció al gabinete del anterior líder, Boris Johnson, provocando también su caída.

Otros conservadores dicen que es demasiado rico para entender las presiones económicas cotidianas en Gran Bretaña, y cuestionan que pueda ganar unas elecciones para un partido que lleva 12 años en el poder.

"Creo que esta decisión nos hunde como partido para las próximas elecciones", dijo un legislador conservador a Reuters bajo condición de anonimato.

La deuda pública británica subió con fuerza en el periodo previo a la victoria de Sunak, y ampliaba sus ganancias el lunes.

Para acceder al cargo derrotó a la centrista Penny Mordaunt, que no consiguió el respaldo suficiente de los legisladores para entrar en la votación, mientras que su gran rival, el ex primer ministro Boris Johnson, se retiró de la contienda diciendo que ya no podía unir al partido.

Reino Unido se encuentra en un estado de crisis permanente desde que votó en 2016 a favor de abandonar la Unión Europea, desatando una batalla en Westminster sobre el futuro del país que sigue sin resolverse hasta hoy. El último brote de drama provocó consternación en las capitales extranjeras y el ridículo en la prensa mundial.

Sunak saltó a la palestra nacional cuando, con 39 años, se convirtió en ministro de Economía de Johnson justo cuando la pandemia del COVID-19 asolaba el país, desarrollando un exitoso plan de permisos.

El antiguo analista de Goldman Sachs será el primer premier británico de origen indio. Su familia emigró a Reino Unido en la década de 1960, un periodo en el que muchas personas de las antiguas colonias británicas se trasladaron al país para ayudar a su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.

Tras licenciarse en la Universidad de Oxford, fue a la de Stanford, donde conoció a su esposa Akshata Murthy, cuyo padre es el multimillonario indio N. R. Narayana Murthy, fundador del gigante de la subcontratación Infosys Ltd. (Escrito por Kate Holton; reporte adicional de Muvija M, William James, Paul Sandle y James Davey; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters