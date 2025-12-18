Riu alcanza el hito histórico de certificar el 100% de su planta hotelera

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - Riu Hotels & Resorts se ha convertido en la primera cadena hotelera global en certificar la totalidad de su planta operativa a través de Ecostars, la plataforma de inteligencia artificial líder en criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Con este hito, la compañía mallorquina cumple de forma anticipada un objetivo clave de su estrategia de sostenibilidad 'Proudly Committed', previsto inicialmente para 2026.

Tras el acuerdo firmado a principios de 2025, la hotelera ha completado el proceso en tiempo récord, logrando certificar 98 hoteles en 21 países en menos de un año.

El sello cubre el 100% de su base operativa, excluyendo únicamente las aperturas más recientes -el Riu Plaza Toronto (Canadá) y el Riu Ventura (México)- por carecer aún de datos de consumo analíticos suficientes para la evaluación.

GESTIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y TRANSPARENCIA

La certificación Ecostars, reconocida por la Organización Mundial del Turismo (OMT), dota a la hotelera de herramientas avanzadas para la gestión ambiental, destacando el cálculo de la huella de carbono de Alcance 3. Este indicador permite medir el impacto indirecto en toda la cadena de valor, desde la producción de alimentos hasta el transporte de suministros.

Asimismo, la plataforma facilita una base de datos robusta sobre atributos de sostenibilidad, lo que agiliza la comunicación transparente con turoperadores y agencias de viajes.

La responsable de Sostenibilidad Operativa de RIU, Xisca Sitjar, ha señalado que esta herramienta es "perfecta" por su diseño específico para la industria hotelera, permitiendo contrastar consumos con una comunidad de establecimientos similares y centrándose en métricas clave como energía, agua y residuos.

Desde la compañía destacan que la sostenibilidad total aporta un valor multifacético que impacta directamente en la cuenta de resultados mediante la reducción de costes operativos.

La optimización de recursos se suma a la capacidad de atraer a viajeros con alta sensibilidad ambiental y al acceso a segmentos de mercado exigentes, como el turismo de congresos e incentivos (MICE).

Finalmente, este avance permite a la cadena mitigar riesgos normativos y financieros derivados de la gestión ambiental.