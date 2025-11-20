Rivales del Bayern cruzan los dedos por un nuevo resbalón en Bundesliga

El dominador Bayern Múnich, que concedió un inusual empate antes del parón de selecciones, retoma las riendas de la Bundesliga este fin de semana contra Friburgo, con todos sus perseguidores deseosos de un nuevo resbalón en esta 11ª jornada.

Y es que esta temporada todo le sale bien al gigante bávaro, incluso cuando tropieza: su empate 2-2 contra el Unión Berlín en la 10ª jornada debería haber permitido a sus perseguidores acercarse... pero el RB Leipzig (2º) concedió en Hoffenheim su segunda derrota de la temporada (3-1) y el Dortmund (3º) empató 1-1 en Hamburgo.

Así, pese a dejarse dos puntos, el Bayern mantuvo la distancia respecto al BVB... ¡Y la aumentó respecto al Leipzig!.

Tras desperdiciar la oportunidad de recortar distancia, el equipo de la multipropiedad Red Bull necesita reaccionar el domingo en su cancha contra el Werder Bremen (8º), en respuesta a lo que haya hecho la víspera el Bayern contra el Friburgo (10º).

Es de esperar que Vincent Kompany dé descanso a algunos de sus jugadores en vistas del partido del miércoles contra el Arsenal, un cara a cara entre los dos primeros clasificados del grupo único de Liga de Campeones.

Duelo por el podio

También atraerá miradas el duelo entre Borussia Dortmund (3º) y Stuttgart (4º), ambos empatados a 21 puntos.

El BVB de Niko Kovac ha encontrado esta temporada la estabilidad que los aurinegros habían echado de menos en los últimos años, pero pese a haber perdido solo el "Klassiker" contra el Bayern, ha concedido tres empates, una sangría de puntos.

Para el Stuttgart, es doble o nada: sin haber repartido puntos en sus diez primeros encuentros (7 victorias, 3 derrotas), el equipo suabo visita Dortmund dispuesto a conquistar el Muro Amarillo o a vender cara su derrota.

Fuera del Top 4, el Bayer Leverkusen (5º) visita al Wolfsburgo (14º) con la mirada puesta en el duro desplazamiento al feudo del Manchester City del martes en Liga de Campeones.

Por su parte, el Eintracht Fráncfort (7º) se encomendará al acierto goleador del alemán Jonathan Burkardt (6 goles) en su desplazamiento a Colonia (9º).

Programa de los partidos de la 11ª jornada de la Bundesliga y tabla de clasificación:

- Viernes:

(19h30 GMT) Maguncia - Hoffenheim

- Sábado:

(14h30 GMT) Wolfsburgo - Bayer Leverkusen

Bayern Múnich - Friburgo

Borussia Dortmund - Stuttgart

Heidenheim - B. Mönchengladbach

Augsburgo - Hamburgo

(17h30 GMT) Colonia - Eintracht Fráncfort

- Domingo:

(14h30 GMT) RB Leipzig - Werder Bremen

(16h30 GMT) St Pauli - Unión Berlín

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 28 10 9 1 0 35 6 29

2. RB Leipzig 22 10 7 1 2 20 13 7

3. Borussia Dortmund 21 10 6 3 1 16 7 9

4. Stuttgart 21 10 7 0 3 17 12 5

5. Bayer Leverkusen 20 10 6 2 2 24 14 10

6. Hoffenheim 19 10 6 1 3 21 16 5

7. Eintracht Fráncfort 17 10 5 2 3 23 19 4

8. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3

9. Colonia 14 10 4 2 4 17 15 2

10. Friburgo 13 10 3 4 3 13 14 -1

11. Unión Berlín 12 10 3 3 4 13 17 -4

12. B. Mönchengladbach 9 10 2 3 5 13 19 -6

13. Hamburgo 9 10 2 3 5 9 16 -7

14. Wolfsburgo 8 10 2 2 6 12 18 -6

15. Augsburgo 7 10 2 1 7 14 24 -10

16. St Pauli 7 10 2 1 7 9 20 -11

17. Maguncia 5 10 1 2 7 10 18 -8

18. Heidenheim 5 10 1 2 7 8 23 -15

bds/dam/mcd