Rivales tecnológicos de EEUU se mantienen alejados en foto de cumbre de IA

La rivalidad entre los gigantes tecnológicos es real, al menos para Sam Altman y Dario Amodei, los jefes ejecutivos de dos grandes empresas emergentes estadounidenses de inteligencia artificial.

Un video captado el jueves en el que figuran Altman y Amodei en la cumbre global de IA en Nueva Delhi se propagó rápidamente en redes sociales luego de que se negaron, de forma incómoda, a tomarse la mano.

Altman es el jefe de OpenAI, creador de ChatGPT, mientras Amodei es jefe de Anthropic, conocida por el chatbot Claude. Los dos tuvieron que posar lado a lado para una foto grupal en la cumbre.

Ambos directivos estuvieron flanqueados por el primer ministro indio, Narendra Modi, y el empresario indio Pratyush Kumar, en una fila junto a otros dirigentes tecnológicos como Sundar Pichai, de Google.

Al dispararse las cámaras, todos levantaron los brazos de manos tomadas, salvo por Altman y Amodei, que rompieron la cadena.

"Esto es muy divertido. Nada puede hacer que Sam y Dario se tomen la mano, ni siquiera el primer ministro indio", escribió en X el usuario Yuchen Jin.

La Cumbre Sobre IA de esta semana busca un consenso sobre cómo el mundo debe regular la tecnología de inteligencia artificial y su rápida evolución.

Amodei fue vicepresidente de investigación de OpenAI, y dejó la empresa a inicios de 2021 para cofundar Anthropic junto a otros investigadores de OpenAI.

Cada uno ha criticado el modelo empresarial y la filosofía del otro.

El legislador indio Milind Deora también bromeó sobre este par.

"Todos los demás se tomaron las manos. @ChatGPTapp y @claudeai lo mantuvieron estrictamente profesional", comentó Deora en X junto al emoji de un guiño.

"Ese extraño momento en que Sam Altman y Dario Amodei se negaron a tomarse la mano", escribió Madhav Chanchani, cofundador de The Arc, una plataforma de medios e investigación tecnológica. "En su lugar, levantaron los puños".