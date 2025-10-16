Rivalidad entre Steelers y Bengals se tiñe de gris con los veteranos Rodgers y Flacco

Durante toda la pretemporada, Joe Flacco tuvo que responder a las preguntas de qué se siente jugar a los 40 años.

Pero Flacco es un joven comparado con su contraparte, Aaron Rodgers, de 41 años.

El enfrentamiento del jueves por la noche entre los Steelers de Pittsburgh y los Bengals de Cincinnati marcará solo el tercer juego de temporada regular entre quarterbacks titulares de 40 años.

Drew Brees de Nueva Orleans ganó ambos juegos de temporada regular contra Tampa Bay y Tom Brady en 2020, pero Brady envió a Brees al retiro cuando los Buccaneers vencieron a los Saints en un juego de la ronda divisional de la NFC.

“Sí, es una cosa de la que no pueden hablar esta semana en términos de que yo sea mayor, al menos, pero es bastante interesante”, admitió Flacco. “He estado en un vestuario toda mi vida, así que, ya saben, la edad no es algo en lo que piense. Simplemente me veo como uno de esos jóvenes de 20 años en el vestuario”.

Antes de la temporada, Flacco pensó que este enfrentamiento ocurriría cuando los Browns se enfrentaran a los Steelers el domingo pasado, pero Flacco fue reemplazado como titular de Cleveland después de cuatro juegos y el martes pasado lo enviaron a Cincinnati, una sorpresa incluso para el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin.

Con el mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, fuera de juego al menos hasta mediados de diciembre tras someterse a una cirugía en el dedo del pie el 19 de septiembre, muchos esperaban que hicieran un movimiento después de que Jake Browning fuera ineficaz en sus tres juegos como titular. Pocos esperaban que viniera de un rival de división.

“(El gerente general de los Browns) Andrew Berry debe ser mucho más inteligente que yo o nosotros, porque no tiene sentido para mí intercambiar a un mariscal de campo del que piensas lo suficiente como para hacerlo tu titular del día de apertura a un oponente de división que está sufriendo en esa área, pero esos son solo mis sentimientos personales”, indicó Tomlin.

Este será el cuarto enfrentamiento entre Rodgers y Flacco. Rodgers ha ganado los tres anteriores.

“Creo que es genial para todos los viejos”, expresó Rodgers. "Sé que cuando veo otros deportes, tal vez sea porque soy el tipo mayor, pero tiendo a apoyar a los viejos para que ganen. Conozco a Joe desde hace mucho tiempo. Ha sido genial venir a mi evento benéfico. Ha tenido una gran carrera, y es divertido que ambos sigamos jugando".

Rodgers ha ayudado a llevar a los Steelers a comenzar 4-1 y al primer lugar en la AFC Norte. Es segundo en la AFC con un índice de pasador de 105,4, junto con diez touchdowns y solo tres intercepciones.

La clave del éxito de Rodgers esta temporada es que su tiempo promedio para lanzar es de 2,57 segundos, el segundo más rápido en la liga y el más veloz personalmente, al menos desde 2016.

Ha completado el 81,1% de sus intentos en pases de menos de 2,5 segundos y está promediando 8,2 yardas por intento, lo cual es el segundo mejor.

Se enfrentará a una defensa de los Bengals que permite un máximo de la liga de 7,6 yardas por intento en pases rápidos y ocho touchdowns.

Flacco no ha tenido mucho tiempo de práctica con los Bengals, pero ha desarrollado una rápida conexión con los receptores estrella Ja'Marr Chase y Tee Higgins. Pasó para 219 yardas y dos touchdowns contra los Packers en su debut con Cincinnati, pero la mayoría de eso vino en la segunda mitad después de que Cincinnati quedara atrás 10-0 al medio tiempo.

Flacco y los Bengals (2-4) intentarán romper una racha de cuatro derrotas consecutivas y mantenerse a una distancia alcanzable de los Steelers. Flacco se ha enfrentado a los Steelers 25 veces en su carrera, 24 como titular.

El escritor de deportes de AP Will Graves en Pittsburgh y el reportero independiente Charlie Goldsmith en Cincinnati contribuyeron a esta historia.

