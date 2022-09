River plate cae como local ante talleres en liga argentina

BUENOS AIRES, 24 sep (Reuters) - River Plate sumó su tercera derrota en cuatro partidos y quedó lejos de los primeros lugares del fútbol argentino tras caer el sábado 1-0 como local frente a Talleres de Córdoba en la vigésima primera fecha de la Liga Profesional.

River quedó en el sexto puesto de la tabla de posiciones con 32 puntos, a siete de diferencia con el líder Boca Juniors y seis por detrás de Atlético Tucumán, que el domingo juega su partido de la jornada ante Estudiantes.

En el partido jugado en el estadio Monumental ante 65,000 aficionados, Talleres se llevó la victoria con un agónico gol de Ulises Ortegoza, quien remató desde fuera del área a los 92 minutos.

"Fue mi primer gol, si lo soñaba tal vez no era así. Se me nubló todo cuando hice el gol, se me caía el cielo, no sabía cómo festejarlo, pero sirvió para la victoria del equipo y estoy muy contento", dijo Ortegoza a la televisión local.

Más temprano, Lanús se alejó del último puesto al vencer 2-0 como local a San Lorenzo con goles de Leonel Di Plácido y Brian Blando a los 31 y 54 minutos, respectivamente.

Por su parte, Independiente sumó su tercera victoria consecutiva tras ganar 1-0 como local a Newell's Old Boys de Rosario gracias a un tanto del argentino nacionalizado chileno Leandro Benegas.

En otros partidos del sábado, Defensa y Justicia venció 2-1 a Patronato de Paraná y Sarmiento de Junín ganó 2-0 a Arsenal de Sarandí.

El viernes, Boca Juniors quedó líder al vencer 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza, mientras que Huracán derrotó 3-1 a Banfield. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)