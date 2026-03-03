River Plate confirma a Eduardo Coudet como nuevo DT en liga argentina

BUENOS AIRES, 3 mar (Reuters) - River Plate, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, confirmó el martes que Eduardo Coudet será el nuevo entrenador del equipo tras la salida de Marcelo Gallardo

“Coudet está confirmado (como nuevo técnico)”, dijo el presidente de River, Stefano Di Carlo, a la televisión local

El directivo del “Millonario” indicó además que el miércoles “cerca del mediodía” Coudet será anunciado oficialmente en el cargo

El entrenador de 51 años dejó el Alavés de España a través de una cláusula de rescisión para conducir al equipo argentino, en el que tuvo dos etapas a principios de los 2000

Coudet también pasó como DT por Rosario Central, Racing Club, Tijuana de México, Celta de Vigo, e Internacional y Atlético Mineiro de Brasil

“Chacho” reemplazará a Gallardo, el técnico más exitoso de la historia de River, quien renunció después de una segunda etapa de un año y medio sin títulos

(Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Eliana Raszewski)