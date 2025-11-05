River Plate de Argentina anuncia renovación de contrato de DT Gallardo

(Reenvío para agregar guía)

BUENOS AIRES, 5 nov (Reuters) - El entrenador Marcelo Gallardo renovará su contrato con el club River Plate hasta diciembre de 2026 pese a los malos resultados, anunció el miércoles la nueva directiva del popular conjunto argentino.

Gallardo, que es el DT más laureado de la historia del club con 14 títulos, atraviesa un difícil momento al frente del equipo, con cinco derrotas en los últimos seis partidos y sin títulos en los últimos dos años.

"Venimos a anunciar que hemos acordado extender el contrato de Marcelo Gallardo con River hasta el 31 de diciembre de 2026", dijo el presidente Stéfano Di Carlo en una rueda de prensa junto al DT en un salón del estadio Monumental en Buenos Aires.

"Estoy convencido de que en un entorno nuevo, vamos a volver a ganar. Tengo las convicciones necesarias para redoblar la apuesta (...) La cosa va a cambiar, la crisis futbolística va a pasar. Eso me hace estar acá", dijo Gallardo.

El "Muñeco" ganó todos sus títulos en su primera etapa entre 2014 y 2022, entre siete competencias internacionales, seis copas nacionales y una liga local.

Los triunfos sobre su clásico rival Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2014 y en las Libertadores 2015, 2018 y 2019 dejaron una marca en el fútbol argentino y en la historia de la rivalidad entre los clubes más populares.

En 2025, River cayó en cuartos de final del Torneo Apertura, quedó eliminado en la misma instancia de la Copa Libertadores y en semifinales de la Copa Argentina, y no superó la fase de grupos del Mundial de Clubes.

"Es un momento de adversidad deportiva. La historia de River atravesó muchas de éstas. Los objetivos de este año no salieron como hubiésemos querido que salgan. Soy consciente de eso", indicó Gallardo.

El domingo, River visitará a su clásico rival Boca Juniors en el estadio La Bombonera por la penúltima fecha del Torneo Clausura, en el cual se ubica en el sexto puesto.

"En este momento que atravesamos, es una oportunidad para volver a ser, un partido bueno para eso", señaló el entrenador en relación al próximo partido ante Boca.

(Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Eliana Raszewski)