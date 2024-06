River plate enfrentará a talleres en octavos de final de copa libertadores; campeón fluminense espera rival: sorteo

ASUNCIÓN, 3 jun (Reuters) - River Plate enfrentará a Talleres en los octavos de final de la Copa Libertadores, en tanto el vigente campeón Fluminense aún aguarda por el segundo clasificado del Grupo C, según determinó un sorteo realizado el lunes por la Conmebol.

Los clasificados del Grupo C, que integran The Strongest, Huachipato, Gremio y Estudiantes, se conocerán en los próximos días cuando se jueguen los partidos aplazados por la emergencia climática en Rio Grande do Sul. Estudiantes es el único equipo sin opciones de avanzar y The Stronges lidera el grupo.

Los encuentros por octavos de final del torneo de clubes más importante del continente se disputarán desde el 13 de agosto, una vez finalizada la Copa América que arrancará el 20 de junio en Estados Unidos.

La final única de la Copa Libertadores se disputará en Buenos Aires el 30 de noviembre.

Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

San Lorenzo (Argentina) vs. Atlético Mineiro (Brasil)

Nacional (Uruguay) vs. Sao Paulo (Brasil)

Flamengo (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia)

Colo Colo (Chile) vs. Junior (Colombia)

Talleres (Argentina) vs. River Plate (Argentina)

Peñarol (Uruguay) vs. 1o. Grupo C

Botafogo (Brasil) vs. Palmeiras (Brasil)

2o. Grupo C vs. Fluminense (Brasil)

