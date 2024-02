BUENOS AIRES, 4 feb (Reuters) - River Plate, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, goleó el domingo 5-0 como local a Vélez Sarsfield con una tripleta del colombiano Miguel Borja en la tercera jornada de la Copa de la Liga.

En el partido jugado en el estadio Monumental ante 80.000 aficionados, el conjunto dirigido por Martín Demichelis sumó su segunda victoria consecutiva y quedó líder del Grupo A con siete puntos en la tabla de posiciones.

"Es la primera vez que me tocó hacer tres goles en un partido en River, son momentos especiales porque no siempre se marca de a tres. Muy agradecido con Dios y con los compañeros, y nos vamos contentos a casa", dijo Borja a la televisión local.

Desde el inicio, River superó ampliamente a Vélez y sacó diferencia en la primera etapa con goles de Facundo Colidio a los minutos seis y 45 minutos, y del colombiano Borja a los 20 y 31.

En la segunda etapa, Borja completó su tripleta a los 55 minutos, con lo cual llegó a su quinto gol en tres partidos jugados en la competencia.

"El gol que más me gustó fue el primero, el primero porque fue luchado. El defensa estaba concentrado, me seguía a todos lados, y en una de esas me pude zafar y pude marcar el gol", añadió Borja.

El sábado, Talleres de Córdoba goleó 4-1 a Rosario Central e Independiente Rivadavia superó 2-0 a Huracán, mientras que Independiente de Avellaneda cayó 1-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)