River plate golea y queda escolta en el fútbol argentino

BUENOS AIRES, 12 mar (Reuters) - River Plate, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, goleó el domingo 3-0 como local a Godoy Cruz de Mendoza y quedó escolta del líder, en una jornada en la cual Boca Juniors perdió 1-0 con Banfield.

Con el triunfo en el marco de la séptima jornada de la Liga Profesional, el equipo "millonario" llegó a 15 puntos en la tabla de posiciones, uno por debajo del puntero San Lorenzo de Almagro.

Lucas Beltrán abrió el marcador a los 29 minutos con una buena definición dentro del área, luego de una jugada que tuvo 15 pases previos.

La goleada de River llegó con dos goles de penal, el primero convertido por Beltrán al minuto 61 y el restante por intermedio de Esequiel Barco a los 79.

"Estoy contento con esta racha, el equipo viene encontrando el funcionamiento y eso hace que todo sea más fácil", dijo Beltrán a la televisión local tras la victoria.

En otro partido del domingo, el bicampeón Boca Juniors perdió 1-0 como visitante frente a Banfield y cayó al octavo puesto de la tabla, a cinco puntos del líder San Lorenzo.

El gol que dio el primer triunfo del torneo al equipo local lo anotó a los 28 minutos el defensor Aaron Quiroz a través de un remate de cabeza, luego de un tiro de esquina del uruguayo Brahian Aleman.

El experimentado arquero de Boca, Sergio "Chiquito" Romero, tapó un penal a Andrés Chávez.

"Sabíamos que no iba a ser fácil, ellos necesitaban sumar. Lamentablemente no pudimos encontrar el gol, hicimos méritos pero no llegó", dijo Romero luego de la segunda derrota en el campeonato.

Por su parte, Racing Club venció 1-0 como local a Sarmiento de Junín gracias a un gol del paraguayo Matías Rojas y Estudiantes de La Plata sacó el primer triunfo en su casa en el año al superar 2-1 a Huracán en el debut de su nuevo entrenador Eduardo Domínguez.

El sábado, San Lorenzo quedó como único líder al golear 4-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en tanto que Defensa y Justicia igualó 1-1 ante Talleres de Córdoba y bajó de la cima.

Por su parte, Central Córdoba de Santiago del Estero superó 2-0 a Tigre y Lanús empató sin goles frente a Belgrano de Córdoba. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)

