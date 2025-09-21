River Plate pierde el liderato en la liga argentina tras la derrota con Atlético Tucumán

BUENOS AIRES, 20 sep - River Plate perdió el sábado el liderato en la Zona B del torneo Clausura del fútbol argentino al caer 2-0 en su visita a Atlético Tucumán en la novena jornada.

Con este resultado, River se ubicó segundo en su zona con 18 puntos, uno menos que el nuevo líder Deportivo Riestra, que el viernes ganó 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Fue un partido duro, lo sabíamos. Entramos un poco desconcentrados, son cosas para aprender y mejorar", dijo a la televisión local el zaguero de River Plate, Lautaro Rivero.

En el partido, disputado en el estadio Monumental José Fierro de la provincia de Tucumán, los goles de Atlético los anotaron el paraguayo Clever Ferreira y Leandro Díaz a los 12 y 68 minutos, respectivamente.

"Estamos muy contentos por este partido, por la victoria y por el gol. Jugamos muy bien en casa con nuestra gente", dijo Ferreira tras el triunfo.

Por su parte, Unión de Santa Fe quedó líder en solitario de la Zona A tras empatar 2-2 como local ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Los goles de Unión los anotaron Cristian Tarragona e Iván Villalba en contra de su propia valla, mientras que para Independiente marcaron Alex Arce y Mauro Pittón en contra.

El conjunto dirigido por Leonardo Madellón llegó a 16 puntos, uno más que el escolta Barracas Central y tres por encima de Boca Juniors.

En otros partidos del sábado, Sarmiento de Junín venció 1-0 a Barracas Central, mientras que Tigre superaba 2-0 a Aldosivi cuando el partido fue suspendido por una fuerte tormenta.

El viernes, Racing Club ganó 2-0 en su visita a Huracán, Vélez Sarsfield venció 2-1 como visitante a San Martín, y Lanús derrotó 2-1 a Platense. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)