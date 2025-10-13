River Plate registra cuarta derrota consecutiva en liga argentina tras perder con Sarmiento

BUENOS AIRES, 12 oct - River Plate alcanzó el domingo su cuarta derrota consecutiva al perder 1-0 como local ante Sarmiento en la duodécima jornada del torneo Clausura del fútbol argentino.

River, que logró su último triunfo en la liga local ante Estudiantes en la octava jornada, cayó al quinto lugar de la Zona B con 18 puntos, a cinco del líder Deportivo Riestra.

"La única manera es asumir la responsabilidad de estos malos resultados y seguir intentando, hay que asumir el momento, me responsabilizo de la situación", dijo el director técnico Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

En el partido disputado en el estadio Monumental, Sarmiento aprovechó un error del portero Franco Armani para abrir el marcador a los 30 minutos a través del chileno Iván Morales.

River controló el balón el 75% del encuentro y llevó peligro a la portería rival con 25 remates pero no tuvo puntería para anotar. A los 94 minutos el árbitro anuló un gol al colombiano Miguel Borja a instancias del VAR.

Por su parte, en el estadio Libertadores de América, Lanús venció 2-0 en su visita a Independiente de Avellaneda con goles de Walter Bou y Rodrigo Castillo a los 25 y 89 minutos, respectivamente.

Independiente quedó último en la Zona B sin victorias en 11 partidos, con seis empates y cinco derrotas.

En tanto, Huracán desaprovechó la oportunidad de quedar líder en la Zona A al perder 2-0 en su visita a Aldosivi de Mar del Plata, que se encontraba en el último puesto.

Los goles del "Tiburón" los anotaron Natanael Guzmán y Giuliano Cerato a los 16 y 39 minutos, respectivamente.

En otros partidos del domingo, Instituto de Córdoba ganó 2-0 como local a Atlético Tucumán, mientras que Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empataron 0-0 en uno de los clásicos de la provincia de Mendoza.

El sábado, Racing Club ganó 3-1 a Banfield, Talleres superó 2-1 a Gimnasia y Esgrima, Rosario Central sacó un agónico triunfo de 2-1 ante Vélez Sarsfield, en tanto que Belgrano y Estudiantes empataron 1-1.

El viernes, Central Córdoba venció 3-1 a Unión, Defensa y Justicia superó 1-0 a Tigre, San Lorenzo cayó 1-0 ante San Martín de San Juan, mientras que Newell's Old Boys y Tigre igualaron 1-1.