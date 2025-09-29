River Plate registra segunda derrota consecutiva al caer con Riestra en liga argentina

BUENOS AIRES, 28 sep - River Plate registró el domingo su segunda derrota consecutiva al perder 2-1 como local ante Deportivo Riestra en la undécima jornada del torneo Clausura del fútbol argentino.

River, que el miércoles fue eliminado de la Copa Libertadores por Palmeiras, quedó escolta en la Zona B con 18 puntos, a cuatro del líder Riestra.

"Lo primero que voy a expresar es pedirles disculpas a nuestros hinchas. No estamos atravesando un buen momento con resultados negativos", dijo el director técnico Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

En el partido disputado en el estadio Monumental, Riestra abrió el marcador al minuto 12 con un remate de cabeza del uruguayo Antony Alonso, mientras que River igualó a los 25 a través de Giuliano Galoppo.

El conjunto que se encuentra disputando su segunda temporada en primera división anotó el gol que le dio una victoria histórica a los 51 minutos por intermedio de Pedro Ramírez.

River quedó con un hombre menos a los 81 minutos por la expulsión de Maximiliano Salas.

"Siempre salimos a jugar con el cuchillo entre los dientes y dejamos todo. Ganamos por el sacrificio y la humildad que tenemos", dijo el mediocampista de Riestra, Pablo Monje, a la televisión local.

Por su parte, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing Club e Independiente igualaron sin goles en uno de los clásicos más populares del fútbol argentino.

"Es un empate con sabor a poco, tuvimos situaciones muy claras para ganar el partido, lamentablemente no ligamos. Me voy con esa angustia por no haber ganado los tres puntos", dijo Gustavo Quinteros tras su debut como director técnico de Independiente.

En un partido parejo, el "Rojo" estuvo más cerca de quedarse con la victoria con ocasiones claras en los últimos minutos, pero le faltó puntería frente a la portería defendida por Facundo Cambeses.

En tanto, los partidos entre Instituto de Córdoba-Lanús e Independiente Rivadavia-Huracán finalizaron empatados sin goles.

El sábado, Boca Juniors perdió 2-1 ante Defensa y Justicia, Rosario Central goleó 3-0 a Gimnasia, San Lorenzo venció 2-0 a Godoy Cruz, Talleres ganó 1-0 a Sarmiento y Argentinos Juniors superó 2-0 a Aldosivi.

El viernes, Tigre venció 1-0 a Central Córdoba, el actual campeón Platense sacó un empate agónico de 2-2 ante San Martín de San Juan, mientras que Banfield y Unión de Santa Fe igualaron 0-0. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)