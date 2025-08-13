River Plate se juega el prestigio en su visita al pretencioso Libertad en Asunción

Claro favorito para clasificarse a cuartos, el poderoso River Plate de Marcelo Gallardo se juega su prestigio el jueves cuando visite a Libertad en Asunción en partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América de 2025.

Con un suspiro de alivio llega el 'Muñeco' Gallardo al partido que se jugará desde las 21:30 locales (00:30 GMT del viernes) en el estadio La Huerta, en la capital paraguaya, por la recuperación de su defensa central Paulo Díaz.

El chileno sufrió una inflamación en la rodilla izquierda que lo dejó fuera del encuentro que River empató sin goles el pasado sábado ante Independiente por el torneo Clausura argentino.

Díaz es el alambre que puede atar a una línea de fondo muy golpeada. "Son Díaz para rezar...", señaló un hincha del Millonario en redes sociales, esperanzado por el regreso del zaguero a los campos de juego.

Y es que River no podrá contar contra el Gumarelo con los lesionados defensas Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta.

La zaga central estaría conformada por el uruguayo Sebastián Boselli y Paulo Díaz, o Juan Portillo si el chileno finalmente no es de la partida.

Gallardo está obligado además a demostrar que tiene a su cargo uno de los mejores planteles de Sudamérica y pasar la página del fracaso en el Mundial de Clubes de la FIFA en junio, en el que River fue eliminado en la primera ronda.

La otra noticia esperanzadora para el Millonario es el alta médica que recibió el delantero Sebastián Driussi, que estuvo 50 días fuera de las canchas por el esguince de tobillo sufrido en el último partido de River en el Mundial de Clubes.

En su ausencia, Gallardo adoptó de inmediato como pieza clave al recientemente adquirido volante ofensivo Matías Galarza (ex Talleres de Córdoba), nuevo ídolo de la remozada selección paraguaya, al que en su país bautizaron "el Modric guaraní".

En la mitad del campo, donde River acumula su mayor fortaleza, estarán el colombiano Kevin Castaño, Enzo Pérez y Galarza, mientras que el DT debe decidirse por el internacional colombiano Juanfer Quintero o por Giuliano Galoppo para acompletar esa zona.

El Libertad de los veteranos

El Gumarelo, el equipo más ganador de títulos en el siglo XXI en Paraguay y que sueña con ganar un torneo internacional por primera vez, es protegido por su presidente honorario, el rico empresario tabacalero Horacio Cartes, exmandatario de Paraguay (2013-2018).

Sin jugadores de renombre salvo los veteranos, mayores de 40 años, delanteros paraguayos Roque Santacruz (43) y Oscar 'Tacuara' Cardozo (42) y el exportero de la selección uruguaya Martín Silva (42), el plantel que dirige Sergio Aquino es una incógnita por una serie de bajas.

Al arco vuelve Martín Silva tras meses lesionado, en sustitución de Rodrigo Morínigo.

La incertidumbre se mantiene atrás por las posibles ausencias de los laterales Matías Espinoza y Robert Rojas (ex River Plate), lo que obligará a Aquino a rearmar su línea defensiva.

En el mediocampo volverá el volante ofensivo Lorenzo Melgarejo al igual que el experimentado Angel Cardozo Lucena.

Bajo las órdenes del árbitro brasileño Wilton Sampaio, secundado en las líneas por sus compatriotas Rodrigo Correa y Bruno Boschilia, las probables alineaciones son las siguientes:

Libertad: Martín Silva - Iván Ramírez, Diego Viera, Robert Rojas, Néstor Giménez - Lorenzo Melgarejo, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Angel Cardozo Lucena o Hugo Fernández - Iván Franco y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña - Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero o Giuliano Galoppo - Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.