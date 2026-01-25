LA NACION

River Plate se presenta con triunfo en liga argentina

BUENOS AIRES, 24 ene - River Plate inició el sábado su participación en el Torneo Apertura del fútbol argentino con un triunfo de 1-0 en su visita a Barracas Central.

En el partido disputado en el estadio Claudio Tapia, el popular conjunto "Millonario" sacó la victoria gracias a un remate de cabeza de Gonzalo Montiel a los 59 minutos tras un centro del colombiano Juan Fernando Quintero.

"Vinimos a una cancha difícil e hicimos un partido correcto. Vamos a ir creciendo y a mejorar muchísimo", dijo en conferencia de prensa el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata ganó 2-1 como local a Racing Club de Avellaneda con goles de Nicolás Barros Schelotto y Franco Torres a los 10 y 49 minutos, respectivamente. El descuento de Racing lo anotó Tomás Conechny a los 83.

"Es muy importante arrancar con el triunfo con nuestra gente ante un equipo que viene compitiendo muy bien", dijo Barros Schelotto a la televisión local.

En otro partido del sábado, Belgrano de Córdoba remontó un marcador adverso y venció 2-1 en su visita a Rosario Central con un gol del uruguayo Facundo Mayo en contra y otro de Lautaro Gutiérrez a los 88 y 89 minutos.

El gol de Rosario Central lo anotó Ángel Di María a través de un penal a los 45 minutos.

El viernes, Lanús ganó 3-2 a San Lorenzo, Talleres venció 2-1 a Newell's Old Boys, Independiente Rivadavia superó por el mismo marcador a Atlético Tucumán, mientras que Independiente de Avellaneda y Estudiantes empataron 1-1.

(Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)

