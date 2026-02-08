River Plate sufre goleada de 4-1 ante Tigre en liga argentina

BUENOS AIRES, 7 feb (Reuters) - River Plate, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, cayó goleado el sábado 4-1 como local ante Tigre en la cuarta jornada del torneo Apertura

Con la derrota en el partido disputado en el estadio Monumental, River perdió el invicto después de registrar dos triunfos y un empate

"Es difícil, perdimos la pelota donde no debíamos y ellos tuvieron eficacia, cuatro llegadas, cuatro goles. Con cabeza fría lo vamos a analizar, pedimos disculpas a la gente", dijo el colombiano Juan Fernando Quintero a la televisión local

El triunfo de Tigre fue gracias a un doblete de Ignacio Russo a los 49 y 89 minutos, y goles de Tiago Serrago y David Romero a los 6 y 16, respectivamente

"Fue un partido perfecto, sabíamos que de contragolpe podíamos hacer mucho daño. Venimos trabajando mucho para esto y esperamos seguir así", dijo Romero tras la victoria

El descuento de River lo anotó Lautaro Rivero a los 89 minutos con un remate de larga distancia

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo quedó con un hombre menos a los 59 minutos por la expulsión de Fausto Vera

Por su parte, Racing Club sacó su primera victoria en el torneo al vencer 2-1 como local a Argentinos Juniors

En el partido disputado en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, los goles de Racing los anotaron Tomás Conechny y Santiago Solari a los 20 y 44 minutos, respectivamente

Argentinos descontó a los 47 minutos por intermedio de Erik Godoy

En otros partidos del sábado, Aldosivi rescató un agónico empate de 1-1 como local ante Rosario Central con un gol de Nicolás Cordero al minuto 87

Central abrió el marcador a los cuatro minutos a través de Ignacio Ovando tras un centro de Ángel Di María

Belgrano derrotó 1-0 a Banfield, y Defensa y Justicia ganó 3-2 en su visita a Newell's Old Boys

La jornada comenzó el viernes con la victoria 1-0 de Central Córdoba de Santiago del Estero sobre Unión de Santa Fe. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)