River Plate trepa a la cima tras vencer a Estudiantes en la liga argentina

BUENOS AIRES, 13 sep - River Plate quedó líder en la liga argentina al vencer el sábado 2-1 en su visita a Estudiantes de La Plata, en una jornada en la que Julio Vaccari renunció como director técnico de Independiente de Avellaneda tras perder 1-0 en casa ante Banfield.

Con su quinto triunfo, River llegó a 18 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B, dos de diferencia con el escolta Deportivo Riestra y tres por encima de Vélez Sarsfield.

En el partido disputado en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, los goles del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo los anotaron Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández a los seis y 13 minutos, respectivamente.

Estudiantes descontó a los 91 minutos con un remate de cabeza de Santiago Núñez tras un tiro de esquina enviado por el colombiano Edwuin Cetré.

River finalizó el partido con un hombre menos debido a la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 39 minutos.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Conseguimos la ventaja y estábamos muy bien, pero con la expulsión se complicó, pero lo pudimos aguantar bien", dijo Fernández a la televisión local.

Por su parte, Independiente de Avellaneda se quedó sin director técnico por la renuncia de Julio Vaccari tras perder 1-0 ante Banfield como local en el estadio Libertadores de América.

Con este resultado, Independiente se ubicó en el último puesto de la Zona B con tres puntos, producto de tres empates y cuatro derrotas.

El gol que le dio la victoria a Banfield lo anotó Martín Río a los 37 minutos.

En otro partido del sábado, Godoy Cruz de Mendoza y Barracas Central empataron sin goles.

El viernes, Racing Club sacó su primer triunfo como local al vencer 2-0 a San Lorenzo en uno de los clásicos del fútbol argentino gracias a los goles de Nazareno Colombo y Santiago Solari.

Por su parte, Riestra ganó 2-0 a Central Córdoba, Lanús venció 1-0 a Independiente Rivadavia, Newell's Old Boys derrotó 2-0 a Atlético Tucumán, mientras que los partidos entre Huracán-Vélez Sarsfield y Belgrano-San Martín finalizaron sin goles.