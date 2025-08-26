River Plate tropieza a último minuto y empata ante Lanús en liga argentina

BUENOS AIRES, 25 ago (Reuters) - El líder River Plate tropezó y dejó escapar la victoria en su visita a Lanús, que alcanzó el empate a los 95 minutos en el cierre de la sexta fecha del torneo de primera división del fútbol argentino.

Pese a la igualdad, el popular conjunto argentino mantuvo el liderato con 12 puntos en la tabla de posiciones de la Zona B, uno por encima de los escoltas Vélez Sarsfield y San Lorenzo.

"Nos vamos calientes. Era un partido que lo teníamos controlado, la desesperación nos jugó en contra y vino el gol de ellos", dijo el defensor de River, Lautaro Rivero, a la televisión local.

En el partido disputado en el estadio de Lanús, sur del Gran Buenos Aires, River abrió el marcador a los 77 minutos por intermedio de Gonzalo Montiel, tras un centro del colombiano Juan Fernando Quintero y un remate de cabeza de Giuliano Galoppo.

Lanús llegó al empate en la última jugada del partido a través de Rodrigo Castillo luego de un envío de Alexis Canelo desde el sector derecho.

"Lo fuimos a buscar y el empate es lo más justo. Estos partidos son especiales y uno hace un esfuerzo muy grande ante jugadores de mucha jerarquía", indicó Castillo tras el empate.

Por su parte, en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, Estudiantes quedó líder de la Zona A al vencer 1-0 como local a Aldosivi con un gol de Leandro González Pírez al minuto 12.

Con la victoria, Estudiantes se ubicó en el primer puesto con 12 puntos, uno de ventaja con el escolta Barracas Central y dos de diferencia con Huracán y Central Córdoba.

En tanto, Vélez Sarsfield superó 2-0 en su visita a Godoy Cruz de Mendoza gracias a los goles de Mateo Mendoza en contra de su propia portería y Maher Carrizo.

En otros partidos del lunes, Deportivo Riestra goleó 3-0 como local a Sarmiento de Junín, mismo marcador por el que Central Córdoba de Santiago del Estero ganó de visitante a Belgrano.

El domingo, Boca Juniors venció 2-0 a Banfield y Argentinos Juniors goleó 4-1 a Racing Club, mientras que Unión y Huracán igualaron 1-1.

(Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Jorge Otaola)