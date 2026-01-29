River Plate vence a Gimnasia con doblete de colombiano Quintero en liga argentina

BUENOS AIRES, 28 ene - River Plate venció el miércoles 2-0 como local a Gimnasia y ⁠Esgrima con un doblete ⁠del colombiano Juan Fernando Quintero, en una jornada en la cual Boca Juniors perdió 2-1 con Estudiantes.

En el partido de ⁠la segunda ‌jornada ​del torneo Apertura disputado en el estadio Monumental ante 70.000 aficionados, River abrió ​el marcador a los 41 minutos con un tiro ‌libre perfecto de Quintero.

El segundo gol del mediocampista ‌colombiano llegó a los ​50 minutos con un remate bajo luego de un pase de Facundo Colidio.

"Estamos bien, llegando al gol. Hicimos una pretemporada de lleno y es la gasolina para lo que viene", dijo Quintero tras la segunda victoria en dos partidos para el popular conjunto argentino.

Gimnasia terminó el partido con nueve futbolistas por las expulsiones de ⁠Manuel Panaro y Jorge de Asís a los 13 y 94 minutos, respectivamente.

Por su parte, ​en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, Estudiantes superó 2-1 a Boca Juniors con goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez a los 28 y 39 minutos, respectivamente. Boca descontó a los 81 minutos con un remate de Exequiel Zeballos.

"Hicimos un gran partido. Al ⁠final del segundo tiempo nos quedamos sin piernas, pero me parece que en ​líneas generales manejamos el partido", dijo González Pírez a la televisión local.

Más temprano, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Rosario Central derrotó 2-1 como visitante a Racing ‍Club con goles de Ángel Di María y Alejo Véliz. Racing, que registra dos derrotas consecutivas, descontó con un gol de Adrián Martínez.

En otro partido del miércoles, Aldosivi y Barracas Central empataron sin goles.

El martes, San Lorenzo ganó 1-0 a Gimnasia ​de Mendoza, Vélez Sarsfield superó 2-1 a Talleres, Independiente Rivadavia derrotó 2-1 a Huracán, mientras que Newell's Old Boys e Independiente de Avellaneda empataron 1-1,y Atlético Tucumán y Central Córdoba igualaron ‍sin goles. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)