River Plate vence a Gimnasia con doblete de colombiano Quintero en liga argentina
BUENOS AIRES, 28 ene - River Plate venció el miércoles 2-0 como local a Gimnasia y Esgrima con un doblete del colombiano Juan Fernando Quintero, en una jornada en la cual Boca Juniors perdió 2-1 con Estudiantes.
En el partido de la segunda jornada del torneo Apertura disputado en el estadio Monumental ante 70.000 aficionados, River abrió el marcador a los 41 minutos con un tiro libre perfecto de Quintero.
El segundo gol del mediocampista colombiano llegó a los 50 minutos con un remate bajo luego de un pase de Facundo Colidio.
"Estamos bien, llegando al gol. Hicimos una pretemporada de lleno y es la gasolina para lo que viene", dijo Quintero tras la segunda victoria en dos partidos para el popular conjunto argentino.
Gimnasia terminó el partido con nueve futbolistas por las expulsiones de Manuel Panaro y Jorge de Asís a los 13 y 94 minutos, respectivamente.
Por su parte, en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, Estudiantes superó 2-1 a Boca Juniors con goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez a los 28 y 39 minutos, respectivamente. Boca descontó a los 81 minutos con un remate de Exequiel Zeballos.
"Hicimos un gran partido. Al final del segundo tiempo nos quedamos sin piernas, pero me parece que en líneas generales manejamos el partido", dijo González Pírez a la televisión local.
Más temprano, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Rosario Central derrotó 2-1 como visitante a Racing Club con goles de Ángel Di María y Alejo Véliz. Racing, que registra dos derrotas consecutivas, descontó con un gol de Adrián Martínez.
En otro partido del miércoles, Aldosivi y Barracas Central empataron sin goles.
El martes, San Lorenzo ganó 1-0 a Gimnasia de Mendoza, Vélez Sarsfield superó 2-1 a Talleres, Independiente Rivadavia derrotó 2-1 a Huracán, mientras que Newell's Old Boys e Independiente de Avellaneda empataron 1-1,y Atlético Tucumán y Central Córdoba igualaron sin goles. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)