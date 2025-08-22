River Plate vence a Libertad en los penales y clasifica a cuartos en la Libertadores

Buenos Aires, 22 ago (Reuters) - River Plate avanzó el jueves a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer 3-1 en la tanda de penales a Libertad de Paraguay luego de empatar la serie 1-1.

En la próxima ronda, River enfrentará al Palmeiras brasileño, que clasificó tras superar 4-0 en el marcador global a Universitario.

El meta Franco Armani fue el héroe al tapar a Marcelo Fernández el penal que le permitió celebrar al popular elenco argentino.

"Es una emoción muy linda. Hay mucho por mejorar, pero lo importante es que pasamos", dijo Armani a la televisión local.

En el partido de vuelta disputado en el estadio Monumental, River abrió el marcador a los 29 minutos por intermedio de Sebastián Driussi, mientras que Libertad igualó a los 43 a través de Robert Rojas.

En los penales, para River marcaron Ignacio Fernández, el colombiano Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta, mientras que el arquero uruguayo Martín Silva desvió el remate de Marcos Acuña.

En Libertad solo anotó Diego Viera, en tanto que Jorge Recalde dio su remate en un poste, Hernesto Caballero pateó desviado y el meta Armani le atajó a Fernández.

River sufrió la expulsión de Giuliano Galoppo a los 52 minutos por doble tarjeta amarilla.

Por su parte, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Liga Deportiva Universitaria eliminó al actual campeón Botafogo al vencer 2-0 como local y remontar la serie tras la derrota 1-0 en la ida en Brasil.

Los goles del conjunto ecuatoriano los anotaron el boliviano Gabriel Villamil y el argentino Lisandro Alzugaray a los minutos 7 y 60, respectivamente.

LDU, que quedó con un hombre menos a los 83 por la expulsión de Richard Mina, enfrentará en los cuartos al São Paulo.

En el otro partido del jueves, Palmeiras igualó 0-0 como local ante Universitario en el estadio Allianz Parque de São Paulo y pasó de ronda con un marcador global de 4-0. (Información de Ramiro Scandolo; editado por Benjamín Mejías Valencia)