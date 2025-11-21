River-Racing y Boca-Talleres animan octavos de final de torneo Clausura de Argentina

BUENOS AIRES (AP) — River Plate buscará revertir un presente adverso en la visita a Racing Club, mientras Boca Juniors recibirá a Talleres, dirigido por el ídolo boquense Carlos Tevez, en los octavos de final del torneo Clausura de Argentina que se disputarán este fin de semana.

Los ocho mejores equipos de cada una de las dos zonas se cruzarán entre sí a un solo partido en el estadio del rival que más puntos sumó en la fase regular que concluyó la semana pasada.

River llega a esta instancia de capa caída luego de tres partidos sin triunfos ni goles a favor, entre ellos la derrota 2-0 en el clásico ante Boca. La magra cosecha lo dejó fuera de los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores y puso bajo cuestionamiento a su multicampeón entrenador Marcelo Gallardo.

El conjunto millonario está obligado a ganar el trofeo para entrar a la próxima Libertadores o bien esperar que alguno de los equipos ya clasificados gane la liga y libere cupo.

Tras el traspié en semifinales de la Libertadores, Racing hilvanó una serie de resultados positivos para meterse en los octavos de final del torneo local y se perfila como uno de los candidatos para el choque del lunes, pese a la baja de varias de sus figuras por lesión.

Boca dejó atrás un primer semestre para el olvido y superó el impacto por la muerte de su entrenador Miguel Russo para terminar como el mejor equipo de su zona bajo el mando del interino Claudio Úbeda. También se aseguró su participación en la Libertadores después de dos años de ausencia.

Los boquenses parten como favoritos para el duelo ante Talleres el domingo en el estadio La Bombonera. La presencia en el banco rival del entrenador Tevez, exfutbolista surgido de la cantera boquense y luego multicampeón, le da un condimento especial al partido.

La definición del certamen estuvo precedida la controvertida consagración de Rosario Central el jueves como el mejor equipo de la temporada por haber sumado más puntos en la tabla anual que define la clasificación a torneos internacionales y los descensos de categoría.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) bajo el mando de Claudio Tapia reglamentó el nuevo trofeo con la competencia en marcha, lo cual generó una catarata de críticas.

Estudiantes La Plata emitió un comunicado en el que denunció que la decisión de AFA fue inconsulta con el resto de los clubes. La nota fue repostada por el presidente de la nación, Javier Milei, quien ha cuestionado públicamente la conducción del fútbol argentino.

Con este antecedente, Central, liderado por Ángel Di María, recibirá el domingo a Estudiantes.

Los octavos se completan con: Vélez Sarsfield-Argentinos y Central Córdoba-San Lorenzo (sábado); Deportivo Riestra-Barracas y Unión-Gimnasia (lunes) y Lanús-Tigre (miércoles).

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.