Riverdale terminará tras su temporada 7

Archie Andrews, Betty Cooper, Jughead Jones y Veronica Lodge se despiden. The CW ha confirmado que la séptima temporada de Riverdale será la última y que la famosa adaptación televisiva de los cómics de Archie, que comenzó su andadura en 2017, llegará a su fin en 2023.

La decisión de poner punto final a la ficción adolescente no sorprende demasiado teniendo en cuenta que The CW, que en estos momentos está emitiendo los últimos capítulos de la sexta temporada de Riverdale, ha vivido recientemente una avalancha de cancelaciones, como las de Legacies, Charmed, Legends of Tomorrow, Batwoman o Stargirl, entre otras. Así, la cadena ha compartido sus estrenos del próximo otoño, confirmando que Riverdale finalizará en 2023 con su séptima y última entrega.

A lo largo de sus seis temporadas, entre las tramas de Riverdale han convivido desde macabros cultos y rituales, hasta peligrosos gángsters y bandas callejeras, pasando incluso por la llegada de Sabrina, la bruja adolescente de Netflix, y el desarrollo por parte de muchos de los protagonistas de extraños súperpoderes.

Puede que la abrumante cantidad de giros explique la dramática bajada de espectadores de la serie juvenil. Si bien la segunda temporada llegó a su máxima audiencia anotando una media de 2,12 millones de espectadores, la quinta cayó en picado con tan solo 1,01 millones. Igualmente, la audiencia del estreno de la sexta entrega bajó un 45% con respecto a la premiere de la quinta.

Pese a que la serie protagonizada por KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes y Cole Sprouse se despide definitivamente de The CW, la cadena apostará por nuevas ficciones, como las precuelas de Walker y Supernatural, su serie bandera.