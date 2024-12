RiverID revoluciona el acceso al Mâs Monumental con FaceID

Madrid--(business wire)--dic. 3, 2024--

RiverID eleva la experiencia de los hinchas al incorporar un innovador sistema de FaceID, consolidándose como la instalación más grande de face ticketing en un estadio de fútbol a nivel mundial.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20241203586266/es/

Fan de River accediendo al estadio con FaceID (Photo: Business Wire)

Con esta tecnología, más de 85,000 hinchas que asisten a cada partido podrán acceder al Mâs Monumental de forma rápida, segura y sin necesidad de entradas físicas ni digitales, utilizando únicamente su rostro tras un sencillo registro previo.

El proyecto, desarrollado junto a Veridas, líder global en tecnología biométrica e identidad digital, incluye la instalación de 300 terminales FaceID a partir de la próxima temporada. Esta alianza posiciona a River Plate como un referente de innovación en eventos deportivos, mejorando tanto la experiencia de los hinchas como los estándares de seguridad.

Beneficios clave para los hinchas

La implementación del FaceID en el Mâs Monumental establece un nuevo estándar global, ofreciendo tres beneficios principales:

Funcionamiento del sistema RiverID

La solución consta de dos componentes principales que transforman la experiencia de acceso:

Declaraciones oficiales

Stefano Di Carlo, Secretario General de River Plate, destacó:

"River Plate es sinónimo de vanguardia e innovación. Con el sistema FaceID en el Mâs Monumental, más de 85,000 hinchas disfrutarán de un ingreso más rápido, seguro y cómodo, sin necesidad de entradas físicas ni digitales. Este avance reafirma nuestro compromiso con la experiencia de la familia riverplatense y posiciona a nuestro estadio como un referente global en eventos deportivos."

Por su parte, Eduardo Azanza, CEO de Veridas, señaló:

"Es un honor que un club tan prestigioso como River Plate haya elegido nuestra tecnología. 'Ser de River es vivir y jugar con grandeza', y nuestra misión es estar a la altura de ese desafío. Hemos desarrollado una solución robusta, eficiente, privada y segura que garantiza la mejor experiencia para los hinchas. Estamos seguros de que esta colaboración marcará un antes y un después en la manera de vivir el fútbol en Argentina y en el mundo."

Próximos pasos

La instalación de los primeros terminales comenzará a principios de diciembre de 2024, antes del cierre de la temporada actual. Para febrero de 2025, todos los hinchas de River podrán acceder a este sistema, marcando un hito en la experiencia de los estadios.

Veridas: Liderazgo en identidad biométrica

En 2024, Veridas gestionó más de 50 millones de accesos seguros en Europa y América Latina, consolidándose como un referente global en tecnología de identidad.

Con más de 300 clientes en 25 países, Veridas ofrece soluciones en sectores estratégicos como banca, administraciones públicas, telecomunicaciones, deportes y más. Entre sus clientes destacados se encuentran:

Un referente global

La integración de FaceID en el Mâs Monumental refuerza la posición de River Plate como líder en innovación tecnológica en el deporte. Este sistema no solo transforma la experiencia de los hinchas, sino que también establece un nuevo estándar de seguridad y conveniencia en eventos deportivos a nivel mundial.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20241203586266/es/

CONTACT: Juan Fernando Campos Bulgarelli

Global PR Manager Veridas

+34 677 662 408

jfcampos@veridas.com

Keyword: united states brazil chile italy south america argentina spain north america europe massachusetts

Industry keyword: sports data management technology other sports football entertainment security other technology hispanic consumer other entertainment

SOURCE: Veridas

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 12/03/2024 01:22 pm/disc: 12/03/2024 01:22 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20241203586266/es

AP