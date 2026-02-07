Rivers no descarta que Antetokounmpo vuelva esta temporada con los Bucks

MILWAUKEE (AP) — El entrenador de Milwaukee Doc Rivers reiteró el viernes que los Bucks no tienen planes de dejar fuera a Giannis Antetokounmpo por el resto de la temporada, aunque sigue siendo incierta la fecha de regreso del astro dos veces nombrado el Jugador Más Valioso tras una distensión de pantorrilla

Rivers habló sobre el tema durante las entrevistas previas al partido de los Bucks, un día después de la fecha límite de traspasos. El futuro de Antetokounmpo había sido el centro de atención en toda la liga en las semanas previas

“Va a jugar cuando esté sano”, afirmó Rivers. “sólo tenemos que asegurarnos de que esté saludable. Se está acercando. Está entrenando. Se ve bien. Diría que, con suerte, más pronto que tarde”

Los Bucks, que están en el 12do puesto de la Conferencia Este, podrían potencialmente mejorar su posición en el draft si continúan dando reposo a Antetokounmpo

Milwaukee comenzó el viernes con un récord de 15-15 con Antetokounmpo y 5-14 sin él

El griego no ha jugado desde que sufrió una distensión en la pantorrilla derecha el 23 de enero. Aquella noche, aventuró que se perdería de cuatro a seis semanas, aunque los Bucks no han dado ningún plazo

Ya sea que Antetokounmpo juegue o no, su mera presencia después de la fecha límite de canjes levantó el ánimo de los Bucks. Toda la campaña han lidiado con los informes de que su estrella estaba a punto de irse

Al pasar la fecha límite, Antetokounmpo publicó en las redes sociales el mensaje: “las leyendas no persiguen, atraen”, acompañado de un meme de la escena de la película “El lobo de Wall Street” en la que el personaje de Leonardo DiCaprio grita repetidamente: “No me voy”

“Creo que fue un alivio”, expresó Rivers. “Creo que el tuit de Giannis fue algo unificador para todos los jugadores también”

En realidad, la incertidumbre sobre el futuro de Antetokounmpo sólo se ha pospuesto un poco. Podría quedarse con los Bucks sólo unos meses más o por años

En octubre es elegible para firmar una extensión de contrato de cuatro años por hasta US$275 millones. Antetokounmpo tiene un año restante en la extensión de tres años y US$186 millones que firmó en 2023, aunque también tiene una opción de jugador de US$62,8 millones para 2027-28

Antetokounmpo ha dicho repetidamente que le encanta jugar en Milwaukee, pero también ha hablado sobre cuánto quiere jugar en un equipo que pueda ganar títulos. Lideró a los Bucks a la conquista de su primer cetro en medio siglo en 2021

Aunque Milwaukee ha hecho muchos movimientos diseñados para buscar más campeonatos en los últimos años, los Bucks han perdido en la primera ronda de los playoffs en cada una de las últimas tres temporadas

La misión del gerente general Jon Horst es mostrarle a Antetokounmpo que los Bucks pueden volver a la contienda por el título rápidamente si el alero, nueve veces All-NBA, se queda

