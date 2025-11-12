LA NACION

Rob Edwards dirigirá al Wolverhampton, colista de la Premier League

El Wolverhampton, colista de la Premier League, anunció este miércoles el regreso de Rob Edwards como nuevo entrenador con un contrato de tres años y medio en sustitución de Vitor...

El Wolverhampton, colista de la Premier League, anunció este miércoles el regreso de Rob Edwards como nuevo entrenador con un contrato de tres años y medio en sustitución de Vitor Pereira, despedido el 2 de noviembre.

Edwards, de 42 años, deja el Middlesbrough —del Championship, segunda categoría— para volver con el Wolverhampton a la Premier League, donde ya dirigió al Luton.

Los Wolves han sumado solo 2 puntos en sus primeros 11 partidos de liga, con 9 derrotas, hundiéndose en el fondo de la tabla.

Edwards afronta su cuarta etapa en los Wolves después de haber sumado 111 apariciones como jugador, además de ejercer como entrenador en categorías inferiores y técnico interino.

"Conozco muy bien a Rob y he visto su crecimiento en diferentes trabajos", dijo el presidente de los Wolves, Jeff Shi. "Conoce muy bien el club, la ciudad, a los aficionados y es muy talentoso".

Los Wolves están a 8 puntos de la salvación y Shi añadió: "Necesitamos renovar todo el club con la filosofía de un nuevo entrenador, trayendo su propia identidad e ideas, y podemos construir sobre eso".

Su primer partido al mando de los Wolves será después del parón internacional, el 22 de noviembre, en casa contra el Crystal Palace.

jdg/jc/pm/an

