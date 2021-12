Roban camioneta cargada de juguetes en Nuevo México

FARMINGTON, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Habitantes de la zona de Farmington, en el norte de Nuevo México, donaron regalos y dinero luego que alguien robó una camioneta del Ejército de Salvación llena de juguetes valuados en alrededor de 6.000 dólares, indicó un representante de la organización caritativa el sábado.

“El Grinch no tendrá esta victoria”, afirmó Christopher Rockwell, teniente del Ejército de Salvación, a The Associated Press.

Dirigentes de negocios y otras personas comenzaron a hacer donaciones después que la camioneta con los juguetes que serían obsequiados a más de 350 niños fue robada el martes afuera de una tienda, señaló Rockwell.

Las donaciones incluyen “muchos juguetes y muchas prendas de ropa” así como artículos de higiene y dinero efectivo, que son más que suficiente para reemplazar lo robado que iba a obsequiarse a los niños inscritos para el evento de distribución del lunes, declaró Rockwell.

“Tenemos una lista de espera… así que podemos ver que nos sobra”, dijo.

La generosidad mostró la “compasión y los corazones que las personas se tienen unas a otras aquí”, señaló Rockwell. “Es una bendición de gran escala que rebasa la comprensión”.

La portavoz de la policía de Farmington, Nicole Brown, dijo el sábado que prosigue la investigación sobre el robo. No se han recuperado la camioneta ni los juguetes, tampoco se han efectuado arrestos ni determinado las causas de lo sucedido, agregó.

Rockwell dijo sospechar de que un carterista robó las llaves de la camioneta a un trabajador del Ejército de Salvación que se encontraba en la tienda.

“Creo que se trató de una persona malvada y sin escrúpulos que simplemente vio una oportunidad”, declaró Rockwell. “Por desesperación lo entiendo, pero hacer esto va más allá de lo imaginable".

El Ejército de Salvación es una organización cristiana fundada en 1865 en Londres. Opera en más de 100 países y es famosa por sus tiendas de caridad, albergues para personas sin casa y asistencia en casos de desastre.