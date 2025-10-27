Roban medio centenar de fusiles en base militar de Guatemala

Las autoridades de Guatemala investigan este lunes el robo de medio centenar de fusiles y otro armamento en una base del ejército, mientras el país atraviesa una crisis de seguridad por la fuga de 20 pandilleros presos.

El robo ocurrió en el Comando Aéreo del Norte en el remoto departamento de Petén, fronterizo con México, según una denuncia de las Fuerzas Armadas publicada el sábado, en la que no se detalló el arsenal sustraído.

El Ministerio Público (fiscalía) señaló en X que inició una investigación por el caso en el que "personas no individualizadas sustrajeron" 55 fusiles, tres lanzagranadas y 14.420 municiones, entre otro material, presuntamente "con fines de venta ilícita".

En un mensaje publicado la noche del domingo la fiscalía agregó que realizó varios allanamientos y detuvo a cuatro personas, sin precisar si son militares o civiles, aunque la prensa local indicó que los detenidos son miembros del ejército.

El Ministerio de la Defensa, en un comunicado divulgado este lunes, señaló que mantiene la "coordinación" con los fiscales para "esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes".

Guatemala atraviesa una crisis de seguridad tras la fuga de una prisión de 20 cabecillas de la violenta pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital.

El escape, en causas hasta ahora no aclaradas, fue revelado por las autoridades el 12 de octubre y llevó al presidente Bernardo Arévalo a destituir a su cúpula de seguridad en medio de críticas de Estados Unidos, que calificó la fuga de "inaceptable".

El sábado fueron detenidos 23 policías penitenciarios sospechosos de haber cooperado en la fuga.

Solo cuatro de los fugados fueron recapturados y el viernes, al asumir el cargo, el nuevo ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, pidió apoyo a Washington para localizar a los 16 pandilleros restantes.

hma/fj/ad