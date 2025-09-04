Roban tres piezas de porcelana de más de 6,5 millones de euros en un museo de Limoges (Francia)
MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Museo Nacional Adrien Dubouché de la localidad francesa de Limoges, dedicado a la exhibición de cerámicas y porcelanas, ha sufrido este jueves de madrugada el robo de tres piezas valoradas en más de 6,5 millones de euros.
El robo tuvo lugar en torno a las 3.15 horas, cuando una o varias personas lograron colarse en el edificio tras romper una ventana.
Aunque el asalto activó los sistemas de alerta, las autoridades han confirmado la desaparición de dos platos de los siglos XIV y XV y un vaso de porcelana china del siglo XVIII, según Franceinfo.
La ministra de Cultura, Rachida Dati, ha confirmado en su cuenta de la red social X el robo de tres piezas y ha prometido que la Policía, la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC) y el Gobierno "harán todo lo posible para recuperarlas".
Asimismo, ha alabado la "profesionalidad del personal de seguridad desplazado al museo.
