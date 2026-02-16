Robert Duvall, estrella de "El padrino" y "Apocalipsis ahora", muere a los 95 años

Por Bill Trott

16 feb (Reuters) - El ganador del Óscar Robert Duvall, un actor versátil que dejó una huella imborrable en una amplia variedad de papeles, desde protagonistas hasta secundarios, como el coronel amante del napalm de "Apocalipsis ahora" o el espectral Boo Radley de "Matar a un ruiseñor", falleció a los 95 años.

"En cada uno de sus numerosos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban", escribió su esposa, Luciana Duvall, en una publicación en Facebook.

El actor murió pacíficamente en su casa, de acuerdo al comunicado, que no especificó la causa del fallecimiento.

Duvall interpretó a líderes carismáticos como el teniente coronel Bull Meechum en "El gran Santini" y el personaje principal en "Stalin", así como a hombres quebrados y caídos en "El precio de la felicidad" y "El apóstol". Ganó premios por ambas facetas.

Duvall, hijo de un almirante de la Marina y una actriz aficionada, creció en Anépolis, en el estado de Maryland. Tras graduarse en el Principia College de Illinois y servir en el Ejército de Estados Unidos, se trasladó a Nueva York, donde compartió piso con Dustin Hoffman y entabló amistad con Gene Hackman cuando los tres eran estudiantes de teatro en apuros.

Después de trabajar en diversos programas de televisión, Duvall causó una gran impresión con pequeños papeles, como su primero en el cine, el del misterioso recluso Boo Radley en "Matar a un ruiseñor".

Duvall consiguió el papel por sugerencia del guionista de la película, Horton Foote, a quien le había gustado el trabajo de Duvall en una de sus obras de teatro.

Foote escribió más tarde "El precio de la felicidad", una película de 1983 por la que Duvall ganó el Óscar al mejor actor por su interpretación de un cantante de country acabado.

Quizás el papel más memorable de Duvall fue en la épica película de Frances Ford Coppola sobre Vietnam de 1979, "Apocalypse Now", en la que interpretó al excéntrico teniente coronel Bill Kilgore, obsesionado con el surf.

Duvall solo tuvo unos minutos de pantalla, pero casi se robó la película cuando su personaje se pavoneaba por el campo de batalla tras un ataque exitoso y proclamaba con exuberancia: "Me encanta el olor del napalm por la mañana".

El papel le valió a Duvall una de sus siete nominaciones a los Óscar. Otra fue a mejor actor secundario por "El padrino", de Coppola, en la que interpretaba a Tom Hagen, consejero de la familia mafiosa Corleone.

Duvall apareció en la segunda película de "El padrino", pero rechazó la tercera porque consideraba que la oferta salarial era insuficiente.

Duvall también fue candidato a los Oscar por "El gran Santini", "El apóstol", "Una acción civil" y "El juez" en 2014. En total, apareció en casi 100 películas.

Duvall tenía un don para interpretar a vaqueros. Ganó un Emmy por la miniserie de televisión "Broken Trail", apareció junto a John Wayne en "True Grit" y obtuvo una nominación al Emmy por la miniserie "Lonesome Dove".

A menudo decía que su interpretación del afable agente de la ley convertido en vaquero Gus McRae en "Lonesome Dove" era su papel favorito.

"Creo que capté a la perfección a un personaje muy concreto que representa algo importante en nuestra historia del movimiento western", dijo Duvall al New York Times. "Después de eso, sentí que podía retirarme, que había hecho algo".

Cuando se cansó de Hollywood, Duvall se dedicó a hacer sus propias películas. Escribió, dirigió y obtuvo una nominación al Óscar por su interpretación en "The Apostle", la historia de un predicador en conflicto.

Duvall hizo lo mismo con "Assassination Tango", una película que le permitió mostrar su pasión por el tango y Argentina, donde conoció a su cuarta esposa, Luciana Pedraza. Ambos nacieron el 5 de enero, pero con 41 años de diferencia.

Duvall dividía su tiempo entre Los Ángeles, Argentina y una granja de 146 hectáreas en Virginia, donde convirtió el granero en un salón de baile de tango. (Reporte de Chandni Shah in Bengaluru; Editado en español por Raúl Cortés Fernández y Javier López de Lérida)