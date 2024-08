Robert kennedy considera abandonar su candidatura en eeuu para aliarse con trump

20 ago (Reuters) - El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr. está considerando poner fin a su campaña para unir fuerzas con su rival republicano Donald Trump, dijo la compañera de fórmula de Kennedy en una entrevista publicada en Internet el martes.

La candidata a la vicepresidencia, Nicole Shanahan, dijo que como independientes ella y Kennedy corren el riesgo de atraer el apoyo de posibles votantes de Trump y despejar el camino para que los demócratas Kamala Harris y Tim Walz ganen las elecciones de noviembre.

"O nos alejamos ahora mismo y unimos fuerzas con Donald Trump", dijo a la empresa de comunicación de Los Ángeles Impact Theory. A la pregunta sobre cuándo tomarían una decisión, no lo dijo. Trump dijo a CNN el martes que "ciertamente estaría abierto" a que Kennedy desempeñe un papel en su Gobierno si el candidato independiente abandona la carrera y lo respalda.

"Me gusta y le respeto", dijo Trump a la cadena en una entrevista tras una parada de campaña en Michigan. "Es un tipo brillante. Es un tipo muy inteligente. Le conozco desde hace mucho tiempo", dijo Trump en declaraciones recogidas por la CNN. "No sabía que estaba pensando en salirse, pero si está pensando en salirse, desde luego yo estaría abierto a ello". En una declaración en X el martes, Kennedy escribió: "Como siempre, estoy dispuesto a hablar con líderes de cualquier partido político para promover los objetivos a los que he servido durante 40 años en mi carrera y en esta campaña".

Kennedy, hijo del fallecido político demócrata Robert F. Kennedy, es un defensor del medio ambiente que ha difundido información errónea sobre las vacunas y cuya familia ha rechazado su campaña.

Kennedy, de 70 años, se enfrenta a una ardua batalla para ser candidato presidencial en muchos estados, pero podría desviar suficientes votos de la reñida carrera entre Harris y Trump como para tener un gran impacto. El apoyo a Kennedy se situaba en el 4% en una encuesta de Ipsos realizada este mes. (Reportaje de Stephanie Kelly y Susan Heavey; Información adicional de Kanishka Singh; Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters