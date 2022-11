Robert Lewandowski: "Jugaremos aún mejor, hay que ser pacientes"

"Ahora sé por qué el Barça es más que un club y es algo muy importante"

El jugador del FC Barcelona Robert Lewandowski aseguró tras recibir la Bota de Oro como máximo goleador de Europa de la semana pasada que cree que el equipo blaugrana jugará "mejor" en los próximos meses y augura un buen 2023 para el grupo, pidió ser "pacientes" y, en cuanto al premio, se mostró "orgulloso" de recibirlo y con ganas de revalidarlo por tercera vez.

"Hicimos algunos errores en la 'Champions' que no puedes cometer, porque te dejan fuera. No fue fácil. Tenemos que pensar en positivo y mirar adelante. Estamos trabajando todos juntos, tras el Mundial volveremos con más confianza. En los próximos meses se verá, jugaremos mejor. No puedes cambiar nada en una semana o en un mes, hay que ser pacientes", aseguró tras recibir el premio.

Además, aseguró estar "muy contento" en Barcelona y "orgulloso". "Estoy seguro de que el próximo año será muy bueno. Ahora sé por qué el Barcelona es más que un club y es muy importante", reiteró. "Estamos en el buen camino, lo que pasó ayer (remontada ante Osasuna, 1-2) fue bueno, son partidos en los que se demuestra las ganas que tenemos de ganar", celebró. Un partido en el que fue expulsado, con dos amarillas, a la media hora de juego.

En cuanto a la Bota de Oro, aseguró estar muy contento. "Muchas gracias, estoy muy orgulloso, he trabajado muy duro para lograr este premio y gracias también a mis excompañeros del Bayern", reconoció. Y, sobre si superará a Erling Haaland (Manchester City) en la carrera por la próxima Bota de Oro, se mostró prudente. "Lo mejor para mí es que el equipo gane, más que los premios individuales o marcar goles. Pero intentaré repetir, aunque será difícil", aseguró.

"Para mí fue fácil adaptarme por la bienvenida de compañeros y técnicos, pero hay mucho trabajo detrás. Tengo que seguir trabajando porque la temporada es muy larga y cuando volvamos del Mundial serán 6 meses. Es un gran reto para mí y para el club poder estar entre los grandes equipos", apuntó.

Lewandowski logró la Bota de Oro que le acredita como máximo goleador europeo de la pasada temporada, por su buen hacer en el Bayern de Múnich. El internacional polaco anotó 35 goles y sumó 70 puntos y superó al delantero del PSG Kylian Mbappé (28 goles) y al italiano de la Lazio Ciro Immobile (27), con Karim Benzema (Real Madrid, 27) cuarto en la tabla.

Recibió el galardón en la Antiga Fàbrica Estrella Damm, en un acto que arrancó con casi una hora de retraso y que contó con la presencia de una amplia delegación blaugrana, con el presidente, Joan Laporta, al frente de la mayoría de miembros de su Junta Directiva.

También estuvieron su actual entrenador, Xavi Hernández, el técnico del Barça Atlètic, Rafa Márquez, y una leyenda del club como el excapitán Carles Puyol, entre otros. Y, en vídeo, le envió un mensaje de celebración su anterior capitán en el Bayern, el alemán Thomas Müller. Y Lewandowski pudo ver una selección de sus mejores tantos del año pasado.

Fue Puyol, quien lamentó no haber podido jugar contra el delantero polaco, quien aseguró desde la tarima, minutos antes de que fuera entregada la Bota de Oro, que Lewandowski es un "grandísimo jugador". "Es muy completo y muy difícil de marcar. No hemos jugado, por suerte para mí pero también por desgracia porque me gustaba jugar contra los mejores", reconoció.

"Robert es muy completo, va muy buen por arriba, remata muy rápido y juega de espaldas. Hubiera sido muy complicado. Es una suerte que le tengamos en LaLiga y en el FC Barcelona, hicieron un grandísimo trabajo para traer a un jugador de su calidad con la situación delicada que tenemos. Se ha adaptado muy rápido y está marcando muchos goles, espero que el año que viene volvamos a estar así con otra Bota", auguró quien fuera capitán del FC Barcelona.

Por otro lado, Puyol celebró el triunfo del martes ante Osasuna en El Sadar (1-2). "Fue un partido muy combatido, se puso complicado pero el equipo demostró que tiene carácter. Una victoria muy importante que nos deja líderes en el parón y da confianza al equipo", manifestó. Y, de cara al Mundial, pidió prudencia para España. "Hay que ir paso a paso. Ojalá se encuentren en semis, sería muy bueno para la selección y para la Polonia de Robert (podría ser un cruce). Pero hay que ir paso a paso", advirtió.

El delantero internacional polaco repite como mejor artillero europeo del año tras ganar previamente la Bota de Oro 2020-21. Anteriormente, el italiano Ciro Immobile (19-20) y el argentino Leo Messi (de 2016 a 2019, siendo jugador del FC Barcelona) fueron los Bota de Oro.

La Bota de Oro es un trofeo concedido por la European Sports Media (ESM), asociación de medios deportivos formada por MARCA, La Gazzetta dello Sport, A Bola, Fanatik, Elf Voetball, De Telegraaf-Telesport, Kicker, Frankfurter Allgemeine, Sport-Express, Tipsbladet, World Soccer, Sportal, So Foot y Nemzeti Sport.

