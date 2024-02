El delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, reconoce que su técnico, Xavi Hernández, ha pasado "una etapa difícil" en el banquillo porque es "una persona muy emocional" y porque por su pasado considera que el equipo blaugrana "es más que un club"; mientras que admitió que como atacante siempre quiere "marcar y ayudar a ganar".

"Xavi será nuestro entrenador hasta final de temporada y para nosotros es muy importante estar concentrados para poder hacer nuestro trabajo. Entiendo que para Xavi ha sido una etapa difícil y que ha sido muy emocional", señaló Lewandowski en una entrevista publicada este jueves en la web del club.

El internacional recordó que el Terrassa "ha sido exjugador del FC Barcelona" y que el ser el "entrenador del Barça es muy difícil" para él porque "es una persona muy emocional también". "Para él, el FC Barcelona es más que un club. Entiendo que para su familia tampoco debe ser fácil. Nos toca jugar juntos, ir en una misma dirección y ganar partidos", zanjó.

De cara a las opciones de pelear por LaLiga EA Sports, el de Varsovia recordó que cuentan con "muchos jugadores con mucho potencial y mucha calidad". "Debemos saber cómo podemos jugar, no sólo para ganar, sino para tener ocasiones de gol. Contra el Getafe, por ejemplo, tras 5 ó 7 minutos, vimos que si dábamos más pases hacia adelante tendríamos más ocasiones", apuntó.

"Debemos saber adaptarnos durante el partido para poder jugar más fácil y generar más ocasiones. Si hay que jugar más fácil, debemos hacerlo, si hay que tener más posesión, debemos hacerlo. Hay que saber encontrar soluciones contra nuestro rival. Contra el Getafe jugamos más fácil, pero fuimos más efectivos", detalló el '9' blaugrana.

Este dejó claro que siempre aspira a ofrecer su "mejor fútbol" y que aunque no marcó contra el Getafe sí sintió que jugó "un muy buen partido". "Para mí, como delantero, es importante tener partidos con gol y ganar, aunque al final cuenta más cómo vamos como equipo y si ganamos. El otro día nos llevamos los tres puntos e hicimos un buen partido, pero como delantero siempre quiero marcar y ayudar a mi equipo a ganar", añadió al respecto.

"Llevo un año y medio en el Barça y me siento muy bien. He ganado y he marcado muchos goles, así que estoy muy feliz y muy contento. En este momento, yo incluido, tenemos que marcar más goles y ganar más partidos porque estamos en un momento donde podemos, no sólo ganar, sino también jugar mejor. Ahora tenemos partidos importantes y espero que vayamos de victoria en victoria", resaltó Lewandowski.

En este sentido, ve al equipo "en un momento donde ganar puede ser muy importante para nosotros como equipo para ganar confianza y seguir adelante como equipo". "Estamos en un muy buen momento, tenemos una semana larga para trabajar en los entrenamientos y preparar los próximos partidos", remarcó.

Además, celebra que vayan a volver "jugadores importantes que estaban lesionados", los que les ayudará a tener en el banqullo "no sólo jóvenes". "Es importante para el equipo. Estoy seguro que si ahora hacemos buenos entrenamientos vamos a jugar mejores partidos que antes. Para todos es importante ganar por dos, tres o cuatro goles de diferencia, como contra el Getafe", afirmó.

El delantero sabe que "lo más importante" para él "sucede en el campo". "Lo importante es ir juntos como club y ver cómo jugamos hasta el final de temporada. Ahora estoy concentrado en el fútbol, en mi cabeza el fútbol y la familia siempre son lo primero", aseveró el jugador polaco.

De cara a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Nápoles, el atacante no olvida que jugaron en la ida "un muy buen partido", sobre todo "en los primeros 30 minutos". "Faltó el segundo gol, pero ahora falta el partido en casa y si jugamos desde el primer minuto como en la primera parte creo que podremos ganar y marcar más goles", demandó.

"Lo que queremos es jugar las próximas rondas. El Nápoles es un equipo peligroso, con buenos jugadores, pero queremos ganar este partido, aunque todavía queda un poco y queremos ganar los que faltan hasta entonces", advirtió Lewandowski, que tampoco olvida que pronto tendrá con su país la repesca para estar en la Eurocopa. "Son partidos muy, muy importantes, pero estamos preparados, queremos estar en Alemania", sentenció.