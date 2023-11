13/11/2023 Fútbol.- Robert Lewandowski, Rodrygo Goes y Vinícius Junior, el tridente que lidera el once ideal de la jornada 13. Los azulgranas Ronald Araujo y Robert Lewandowski grandes protagonistas en la victoria del Barça ante el Deportivo Alavés; los madridistas Dani Carvajal, Toni Kroos, Rodrygo Goes y Vinícius Junior, que golearon al Valencia en el Bernabéu; y Antoine Griezmann, que ya es el segundo máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid; lideran el once ideal de la jornada 13 de LaLiga EA Sports de Europa Press elaborado con las estadísticas de Driblab. DEPORTES EPDATA

EPDATA - EPDATA