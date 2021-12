Robert Moreno: "Ayer fui 'trending topic', hoy espero poder serlo también pero por otra cosa"

El entrenador del Granada, Robert Moreno, se mostró muy satisfecho tras la victoria de su equipo frente al Atlético de Madrid (2-1) y pidió disculpas tras sus respuestas en la rueda de prensa previa al duelo con los rojiblancos: "ayer fui 'trending topic', hoy espero poder serlo también pero por otra cosa".

"No fue mi mejor día en una rueda de prensa por temas personales, pero ayer me equivoqué, de todas las respuestas que hice lo siento, no era mi intención. Era la primera vez que tengo una actuación así en 40 ruedas de prensa y no estoy orgulloso. Ayer fui 'trending topic', hoy espero poder serlo también pero por otra cosa", comentó tras remontar al Atlético de Madrid.

"Dedicamos esta victoria a todos, a la afici√≥n, a la gente del club, a nuestros jugadores, pero sobre todo al p√ļblico, que ha estado con nosotros incluso con el gol en contra que hemos recibido. Les deseo unas felices fiestas con salud, que la mierda del COVID se est√° desbordando y creo que hemos hecho un partido muy completo para estar contentos", a√Īadi√≥ Moreno ante los medios.

"Hacía Navidad creía que íbamos a llegar a tener el rendimiento deseado, el equipo está con una idea muy clara de juego. El jugador que ha marcado el primer gol suyo dobla toda nuestro presupuesto. Lo vuelvo a decir, si somos capaces de estar todos unidos vamos a cumplir el primer objetivo que es la salvación. Vamos a ver estos cinco días de descanso que nos vendrán de maravilla", indicó.

En este aspecto, el técnico nazarí aseguró que deberán conseguir los objetivos "juntos". "Nosotros no podemos conseguir el objetivo si no somos buenos defendiendo. Si conseguimos que no nos marquen y ponernos en ventaja tendremos el camino hecho", manifestó.

"Es verdad que la suerte estuvo de nuestra parte con el palo que dieron, pero los jugadores han defendido bien, pasamos del 4-4-2 al 4-1-4-1, y creo que es el triunfo de la plantilla. No estaba ni Duarte, ni Montoro, ni Rochina, Arias lesionado... pero seguimos compitiendo. Es para estar muy orgullosos de este equipo", admitió.

"No sé lo que tengo que hacer para que me quiera la gente, ellos quieren que ganemos. Yo seré siempre el máximo responsable cuando perdamos, y cuando va bien el mérito es de los jugadores. Soy un poco binario a nivel nacional, o me odian o me quieren. Tengo que seguir trabajando para hacer mejor a los jugadores y sacar victorias. Así estaremos todos más contentos. Es la época más feliz porque empiezo a ver a mi equipo. Los jugadores hacen lo que les pido y ellos se sienten cómodos con lo que les pido", finalizó.