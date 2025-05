Robert Prevost, 1er papa de EEUU en la historia de la Iglesia católica, toma el nombre de León XIV

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Robert Prevost, el misionero nacido en Chicago que dedicó su carrera a ministrar en Perú y asumió la poderosa oficina de obispos del Vaticano, fue elegido el primer papa de Estados Unidos en la historia de la Iglesia católica el jueves.

Prevost, un miembro de 69 años de edad de la orden religiosa agustina, tomó el nombre de León XIV.

En sus primeras palabras como sucesor del papa Francisco, pronunciadas desde la logia de la Basílica de San Pedro, León dijo: “La paz sea con ustedes”, y enfatizó un mensaje de "una paz desarmada y desarmante", así como de diálogo y evangelización misionera. Llevaba la tradicional capa roja y adornos del papado —una capa que Francisco había evitado en su elección en 2013— sugiriendo un retorno a cierto grado de tradición después del pontificado poco ortodoxo de Francisco.

“También me gustaría agradecer a todos mis hermanos cardenales que me han elegido para ser el sucesor de Pedro y caminar juntos con ustedes como una iglesia unida, siempre tratando de encontrar paz, justicia, y siempre tratando de trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo”, dijo el papa en un italiano casi perfecto, mencionando al santo considerado el primer papa.

Prevost había sido uno de los principales candidatos al papado, pero durante mucho tiempo ha existido un tabú contra un papa estadounidense, dado el poder geopolítico del país que ya ejercía en la esfera secular. Pero Prevost era aparentemente elegible porque también es ciudadano peruano y había vivido durante años en Perú, primero como misionero y luego como arzobispo.

Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, se fijó claramente en Prevost y, en muchos sentidos, lo consideró su heredero. Envió a Prevost a hacerse cargo de una diócesis complicada en Perú, luego lo trajo al Vaticano en 2023 para servir como el poderoso jefe de la oficina que examina las nominaciones de obispos de todo el mundo, uno de los trabajos más importantes de la Iglesia católica. Y en enero, Francisco elevó a Prevost al rango de cardenal mayor, dándole una prominencia que pocos cardenales tenían antes del cónclave.

La multitud en la Plaza de San Pedro estalló en vítores el jueves cuando el humo blanco salió de la Capilla Sixtina poco después de las 6 p.m. en el segundo día del cónclave, el más diverso geográficamente en la historia. Los sacerdotes hicieron la señal de la cruz y las monjas lloraron mientras la multitud gritaba: “¡Viva il papa!”.

Agitando banderas de todo el mundo, decenas de miles de personas esperaron más de una hora para saber quién había ganado y se sorprendieron una hora después, cuando el cardenal diácono mayor apareció en la logia, dijo “¡Habemus Papam!” —“¡Tenemos papa!” en latín— y anunció que el ganador era Prevost.

Habló a la multitud en italiano y español, pero no en inglés, honrando al papa Francisco y su saludo final a la multitud el Domingo de Pascua.

“Saludos... a todos ustedes, y en particular, a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto”, dijo en español.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que es “un honor para nuestro país” que el nuevo papa sea estadounidense.

“¿Qué mayor honor puede haber?”, expresó el mandatario. Agregó que “estamos un poco sorprendidos y estamos contentos”.

El último papa en tomar el nombre de León fue León XIII, un italiano que dirigió la Iglesia desde 1878 hasta 1903. Ese León suavizó la postura confrontacional de la Iglesia hacia la modernidad, especialmente la ciencia y la política, y sentó las bases para el pensamiento social católico moderno, más famoso con su encíclica Rerum Novarum de 1891, que abordó los derechos de los trabajadores y el capitalismo al comienzo de la revolución industrial.

Un papa agustino

Los observadores del Vaticano dijeron que la decisión de Prevost de nombrarse León fue particularmente significativa dado el legado de justicia social y reforma del anterior León, sugiriendo continuidad con algunas de las principales preocupaciones de Francisco.

“Creo que este papa está diciendo algo sobre la justicia social al elegir este nombre, que va a ser una prioridad. Está continuando gran parte del ministerio de Francisco", señaló Natalia Imperatori-Lee, presidenta de estudios religiosos en la Universidad de Manhattan en el Bronx.

Pero Imperatori-Lee también dijo que su elección podría enviar ondas de choque a través de la iglesia estadounidense, que ha estado sumamente dividida entre conservadores y progresistas, y gran parte de la oposición de derecha a Francisco vino de Estados Unidos.

Durante su papado de 12 años, Francisco buscó rehacer la jerarquía estadounidense, y con la ayuda de Prevost a partir de 2023, nombró obispos más orientados pastoralmente para reemplazar a los guerreros culturales favorecidos por los papas Benedicto XVI y Juan Pablo II.

“Creo que va a ser emocionante ver un tipo diferente de catolicismo estadounidense en Roma”, dijo Imperatori-Lee.

Se tenía previsto que León celebrara una misa con los cardenales en la Capilla Sixtina el viernes, planeaba dar su primera bendición dominical al mediodía desde la logia de San Pedro y tenía programada una audiencia con los medios de comunicación el lunes en el auditorio del Vaticano, dijo el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El nuevo papa fue anteriormente el prior general, o líder, de la Orden de San Agustín, que se formó en el siglo XIII como una comunidad de frailes “mendicantes” —dedicados a la pobreza, el servicio y la evangelización. Ha habido seis papas agustinos anteriores.

Los requisitos y el ethos de la orden se remontan al siglo V con San Agustín de Hipona, uno de los gigantes teológicos y devocionales del cristianismo primitivo.

La Orden de San Agustín tiene presencia en unos 50 países, según su sitio web. Su ethos incluye una espiritualidad contemplativa, vida comunitaria y servicio a los demás. Un valor central en su regla es “vivir juntos en armonía, siendo de una mente y un corazón en el camino hacia Dios”.

Prevost se graduó de la Universidad Villanova de los agustinos, en los suburbios de Filadelfia, y su elección emocionó a los estudiantes estadounidenses que estudian en Roma y que estaban en la Plaza de San Pedro para presenciar la historia.

“Ese es el primer papa estadounidense en la historia. ¡Qué emocionante!”, dijo Alessandra Jarrett, una estudiante de ciencias políticas de 21 años en la universidad John Cabot de Roma. “Es una locura que podamos estar aquí y verlo, y este era incluso nuestro último día en la escuela”.

La hermana Bernadette, una monja de 50 años de Houston, Texas, estaba estudiando espiritualidad en Roma en la misma universidad donde Prevost hizo estudios de posgrado, la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, conocida como el Angelicum.

“Tocó el corazón de todos, y reconoció el gran trabajo de Francisco, que quiere continuar abrazando al mundo y abrazando a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo”, señaló.

El pasado del papa León

Francisco trasladó a Prevost del liderazgo agustino de regreso a Perú en 2014 para servir como administrador y luego arzobispo de Chiclayo.

Permaneció en esa posición, adquiriendo la ciudadanía peruana en 2015, hasta que Francisco lo llevó a Roma en 2023 para asumir la presidencia de la Comisión Pontificia para América Latina. En ese trabajo habría mantenido un contacto regular con la jerarquía católica en la parte del mundo que cuenta con más católicos y que claramente habría tenido un papel en su elección.

Desde su llegada a Roma, Prevost ha mantenido un perfil público bajo, pero era bien conocido por los hombres que cuentan.

Significativamente, presidió una de las reformas más revolucionarias que hizo Francisco, cuando agregó tres mujeres al bloque de votación que decide qué nominaciones de obispos se envían al papa. A principios de 2025, Francisco nuevamente mostró su estima al nombrar a Prevost al rango más alto de cardenales.

Las campanas de la catedral en la capital de Perú, Lima, repicaron después de que se anunciara la elección de Prevost. Las personas afuera de la iglesia expresaron su deseo de una visita papal en algún momento.

“Para nosotros los peruanos, es un orgullo que este sea un papa que representa a nuestro país”, comentó Isabel Panez, maestra de escuela primaria que se encontraba cerca de la catedral cuando se anunció la noticia. “Nos gustaría que nos visitara aquí en Perú”.

