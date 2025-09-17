Robert Redford es recordado por el activismo ambiental y la defensa de los pueblos indígenas

NUEVA YORK (AP) — Lorie Lee Sekayumptewa, una exadministradora de la Oficina de Cine de la Nación Navajo, recuerda haber visto a Robert Redford en danzas culturales tradicionales en el pueblo Hopi de Hotevilla en Nuevo México. Fue hace más de 30 años y él estaba trabajando como productor ejecutivo del estreno de 1991 "The Dark Wind" ("El viento negro"), un drama sobre la vida navajo.

Redford se destacaba por su apariencia de Hollywood y por su comportamiento poco hollywoodense, desde su sincero deseo de aprender más sobre el conocimiento espiritual de la tribu hasta sus visitas a la Nación Navajo, donde el padre de Sekayumptewa era decano de estudiantes en el colegio tribal y mostraba las películas de Redford en el edificio de la unión estudiantil.

"Incluso en casa, traía esa cámara y filmaba en casa para nosotros, colgaba una sábana e invitábamos a nuestros vecinos y a los niños y todos estábamos allí en nuestra sala de estar, viendo estas películas", dijo Sekayumptewa, de 54 años, quien es Navajo, Hopi y de la Nación Sac y Fox, sobre Redford.

"Todos éramos fanáticos".

Redford, quien falleció el martes a los 89 años, no fue el único activista liberal que surgió de Hollywood, pero pocos igualaron su conocimiento y enfoque, su humildad y dedicación. Compañeros actores y líderes de las causas por las que luchó hablaron de su legado inusualmente profundo, su lucha por los indígenas estadounidenses y el medio ambiente que comenzó en el apogeo de su estrellato.

A mediados de la década de 1970, aproximadamente al mismo tiempo que aparecía en éxitos de taquilla como "The Sting" ("El golpe") y "The Way We Were" ("Nuestros años felices"), se sumergió en el emergente movimiento ambiental. Se opuso con éxito a la construcción de una planta de energía en su estado adoptivo, Utah, y abogó por las leyes emblemáticas de la Ley de Aire Limpio y la Ley de Agua Limpia. También se unió a la junta del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, donde permaneció como una fuerza orientadora hasta su muerte.

"Su legado fue extraordinario", dice Manish Bapna, director general y presidente de Natural Resources Defense Council (Consejo para la Defensa de Recursos Naturales), una organización internacional sin fines de lucro de protección al medio ambiente. "Una de las cosas más extraordinarias de él era que entendía el poder de contar historias. Podía hablar sobre el cambio climático y el impacto que estaba teniendo en las personas y comunidades: el pescador lidiando con el aumento del nivel del mar, una familia huyendo por sus vidas de un incendio forestal. Grababa mensajes, daba charlas o hablaba frente al Congreso".

Bapna vio a Redford por última vez hace unos meses, cuando cenaron en Nueva York.

"Elegía sus palabras cuidadosamente, y cada palabra que decía era profunda.

Dijo que debemos seguir encontrando formas de contar historias que lleguen a las personas", comentó Bapna.

Redford tenía una afinidad de larga data por el medio ambiente. Después de crecer en el sur de California en las décadas de 1930 y 1940, se desanimó al ver a Los Ángeles transformarse después de la Segunda Guerra Mundial en una meca de la contaminación y los atascos de tráfico. A principios de la década de 1960, cuando llegó al Cañón de Provo, Utah, durante un viaje en motocicleta a través del país, quedó tan asombrado y revitalizado por el paisaje que finalmente se estableció en el área.

Con el tiempo, los artistas han llegado a identificarse y ser identificados con una causa determinada: Harry Belafonte y los derechos civiles, Paul Newman y el desarme nuclear, Jane Fonda y la Guerra de Vietnam. Redford ayudó a hacer del medio ambiente un tema para la élite de Hollywood, ya sea para Fonda, Julia Louis-Dreyfus o Leonardo DiCaprio, un compañero miembro de la junta de NRDC que calificó la muerte de Redford como "una gran pérdida para nuestra comunidad" y citó su legado como actor y activista.

"Más que nada, fue un líder ambientalista firme", dijo DiCaprio el lunes.

En 2013, Redford se unió al entonces gobernador Bill Richardson para crear la Fundación para Proteger la Vida Silvestre de Nuevo México para luchar contra los esfuerzos de una empresa de Roswell, Nuevo México, y otros para sacrificar caballos. Al año siguiente, la fundación alcanzó un acuerdo con la Nación Navajo para gestionar miles de caballos salvajes en la reserva y evitar que los animales fueran enviados a mataderos.

Para Redford, el caballo salvaje era representativo del Oeste americano. Su defensa también se canalizó a través del grupo sin fines de lucro Return to Freedom, Wild Horse Conservation. El grupo publicó en las redes sociales el martes que estaban desconsolados.

"Hemos perdido a un artista, activista y ambientalista insustituible", dijo Neda DeMayo, fundadora de RTF. "Robert Redford fue y es un ser humano icónico e inspirador, entrelazado para siempre con la belleza y majestuosidad del Oeste. Me siento muy agradecida de haberlo conocido y de haber contado con su apoyo".

El activismo de Redford se extendió a algunos de sus proyectos cinematográficos, ya sea las investigaciones del sistema político en "All the President's Men" (“Todos los hombres del presidente”) y "The Candidate" ("El candidato") o el drama "The Milagro Beanfield War" ("El secreto de Milagro"), en el que un residente local lucha contra un magnate inmobiliario por el control de su tierra. Su trabajo final fue "Dark Winds", un programa de AMC que se estrenó en 2022 y se basa, al igual que "The Dark Wind", en la ficción de Tony Hillerman.

John Wirth, el productor ejecutivo de la serie, dijo que "Dark Winds" no existiría sin Redford, quien también fue productor y apareció en un breve cameo que se emitió a principios de este año.

El programa, dijo Wirth, ofrece al público una mirada a la comunidad navajo, con actores y escritores en su mayoría de identidades nativas.

Redford "se esforzó por dar a las personas la oportunidad de hacer arte donde tal vez no habían tenido la capacidad de acceder a los medios convencionales".

