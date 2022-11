Roberto Carlos: "Ronaldo Nazario fue el mejor en su época"

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos, campeón del mundo en 2002, tiene claro que para un jugador "no hay nada como el Mundial" y se muestra esperanzado de que su selección pueda acabar con la espera y dé "una alegría a un país de fútbol", mientras que considera que Ronaldo Nazario "fue el mejor en su época" y que por eso no hay que hacer comparaciones.

"Para un futbolista no hay nada como el Mundial, significa que lo estás haciendo bien en tu club, que has sido constante con tu club y entonces se te recompensa con una convocatoria. Representar a tu país y vestir la camiseta de la selección te da un plus de confianza y una perspectiva de poder ganar competiciones importantes al más alto nivel", señaló Roberto Carlos en una entrevista concedida a la FIFA.

El exmadridista cree que la actual selección brasileña es "un equipo muy bueno", pero que hay que esperar a que "ganen un Mundial" para poder compararla con la suya. "Preferiría que se centraran en ganar, en prepararse para este Mundial porque deberían entender que es la única manera de mantener a la gente contenta, disfrutando de un gran Mundial, divirtiéndose y dando una gran alegría a Brasil, un país de fútbol", indicó.

"Hace mucho tiempo que no lo ganamos y ahora es el momento de ganar el trofeo. Siempre digo que el fútbol, sea cual sea el país, es el único deporte que puede llevar la alegría a todos los continentes del mundo", añadió Roberto Carlos.

El brasileño quiere que "esta selección actual" sea como fue la que él vivió durante una década. "Tenemos al menos a 18 jugadores considerados entre los mejores del mundo. Si Brasil gana este Mundial, debería tener al menos seis o siete considerados entre los mejores del mundo. Hoy sólo tenemos a Neymar, que está entre los cinco mejores, y deberíamos tener más jugadores como Vinicius, Rodrygo, Militao o Alisson", reflexionó.

Roberto Carlos disputó las Copas del Mundo de 1998, 2002 y 2006, conquistando el título en 2002 y después de perder la final de cuatro años antes ante la anfitriona Francia. "Lo que hicimos en 1998, lo hicimos también en 2002, la única diferencia fue levantar el trofeo. Creo que en 1998, el día de la final, no estábamos allí, estábamos preocupados por lo que le había pasado a 'Ronnie' (Ronaldo)", recordó en relación a las convulsiones que sufrió el delantero en la víspera de la final.

De este, confiesa que "fue el mejor en su época", pero que no le gusta "comparar" con otros jugadores como Cristiano Ronaldo o Leo Messi, que "también han sido los mejores en su época y números uno del mundo". "Es lo mismo si comparamos a Zidane con Maradona, o a Roberto Carlos con Branco. No hay comparación, cada uno ha sido grande en su época", zanjó.

Además, el exlateral lamenta que el cambio en el fútbol en Brasil por optar "por una dinámica más física por encima de la técnica". "Así es como hemos perdido nuestra esencia de 'O jogo bonito' ('El juego bonito')", resaltó.

"Antes atacábamos como equipo, pero defendíamos mucho mejor. Solíamos tener confianza en cuanto a nuestro posicionamiento. Hoy nos preocupamos por atacar, pero, ¿qué pasa si perdemos el balón? Entonces, cada uno de nosotros sabía exactamente lo que tenía que hacer", agregó.

Sobre el Mundial de Catar, el exjugador espera que llegue ya "lo antes posible porque es la competición de selecciones más importante". "Toda la gente que ama el fútbol quiere ver este Mundial diferente, en un país que también ama el fútbol y donde vamos a ver cosas interesantes".

En este sentido, recalcó que "el fútbol es universal y une países y continentes". "Creo que la idea de que la FIFA organice el Mundial en un continente en el que mucha gente piensa en el fútbol, por su cultura, su estilo de vida, es diferente. Creo que Catar va a recibir a los jugadores y a los turistas con los brazos abiertos, demostrando una vez más que en el fútbol no hay barreras", advirtió.

"Lo mejor que van a ver los jugadores y todos los que vamos a estar allí son cosas que creíamos imposibles como organizar un Mundial en Catar o en los Emiratos Árabes Unidos o donde sea. Va a ser un Mundial precioso, con partidos entretenidos y estupendos", sentenció al respecto.

