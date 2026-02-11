Roberto de Zerbi deja de ser el DT del Marsella

El italiano Roberto de Zerbi dejó de ser el entrenador de Olympique de Marsella, anunció el club del sur de Francia la noche del martes, tras la goleada 5-0 sufrida el domingo en el Clásico ante el Paris Saint-Germain.

"Tras conversaciones con todos los responsables de la dirección del club, se decidió optar por un cambio al frente del primer equipo", informó el Marsella en un comunicado de prensa.

Agregó que fue "una decisión difícil y colectiva, tomada tras una cuidadosa reflexión en beneficio del club para afrontar los retos deportivos del final de esta temporada".

"El Olympique de Marsella agradece a Roberto de Zerbi su dedicación, compromiso, profesionalismo y entrega, demostrada en particular por el segundo puesto conseguido en la temporada 2024-2025 de la Ligue 1", añadió.

De Zerbi, de 46 años, había sido nombrado entrenador del Marsella por tres temporadas en junio de 2024.

El Marsella ya había recibido otro duro golpe en enero, cuando fue goleado 3-0 por el Brujas y quedó eliminado de la Liga de Campeones de Europa.