Roberto Mancini: "Cometimos un error que a este nivel no se debe hacer"

El seleccionador nacional italiano, Roberto Mancini, lament√≥ la derrota de este mi√©rcoles ante Espa√Īa en las semifinales de la Liga de Naciones, en un partido donde cree que estuvo condicionado por la expulsi√≥n de Leonardo Bonucci.

"Los partidos son as√≠, a veces est√°n condicionados por ciertos episodios y nosotros cometimos un error que a este nivel no se debe hacer porque quer√≠amos jugar once contra once", se√Īal√≥ tras el encuentro un Roberto Mancini que cree que Leonardo Bonucci deber√≠a haber tenido "cuidado" con su primera amarilla por protestar.

El t√©cnico italiano consider√≥ que "la primera parte podr√≠a haber terminado f√°cilmente en empate" y que esa inferioridad les perjudic√≥ porque la selecci√≥n espa√Īol "juega muy bien t√©cnicamente". "Perder as√≠ es un pena", coment√≥.

"El partido fue bonito, en la segunda parte estuvimos bien marcando un gol y no encajando. Quiero felicitar a los chicos por su buen desempe√Īo en el partido. Seguimos siendo un equipo joven y creo que este partido nos da mucha fuerza, a pesar de la derrota", sentenci√≥ el entrenador de la campeona de Europa.

Por su parte, el defensa Giorgio Chiellini también lamentó la derrota, pero mostró "el orgullo por la racha" de 37 partidos sin perder hasta este duelo. "Este es un paso fundamental para este equipo que tiene mucho margen de mejora, también de cara al Mundial. Es una pena porque era un torneo en el que jugábamos en casa y queríamos seguir con nuestra gran racha", indicó.