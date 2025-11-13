Roberto Mancini es nombrado nuevo entrenador del Al-Sadd catarí

Roberto Mancini, antiguo seleccionador de Italia y de Arabia Saudita, se comprometió por dos años y medio con el Al-Sadd, anunció este jueves el vigente campeón de Catar en sus redes sociales.

El técnico italiano de 60 años, campeón de Europa con la Azzurra en 2021, estaba libre de contrato desde su destitución como seleccionador de Arabia Saudita en octubre de 2024.

Mancini había tomado las riendas de Los Halcones Verdes en agosto de 2023, pero no logró los resultados esperados con el combinado asiático. En 18 partidos a sus órdenes lograron siete victorias, cinco empates y perdieron seis partidos.

En Al-Sadd, Mancini sucede al español Félix Sánchez, destituido en octubre después de haber llevado al club a un 18º título de campeón de liga de Catar.

Con nueve fechas disputadas, el Al-Sadd ocupa el sexto puesto en el campeonato catarí, a ocho puntos del líder, Al-Gharafa.

El club es décimo en su grupo de Liga de Campeones de Asia, a cinco puntos del octavo, último en clasificar a las fases eliminatorias.

lh/iga/pm