Roberto Mancini: "España es un equipo fuerte incluso cuando cambia jugadores"

El seleccionador italiano de fútbol masculino, Roberto Mancini, destacó este jueves que "España es un equipo fuerte incluso cuando cambia jugadores", aludiendo al buen hacer de Joselu Mato marcando el 2-1 en los compases finales de la semifinal de la Liga de Naciones, minutos después de haber sustituido a Álvaro Morata.

"España es un equipo fuerte incluso cuando cambia jugadores", declaró Mancini a Sky Sport tras el partido en Enschede (Países Bajos). "Creamos un fútbol hace unos años y tal vez tenemos que continuar con eso, habíamos preparado este encuentro pensando que podíamos hacer algo mejor", lamentó el seleccionador de la 'Azzurra'.

"No jugamos nuestro fútbol, lo distorsionamos", analizó. "Teníamos que jugar mejor, eso seguro. Habíamos configurado el partido de cierta manera, pero tal vez este no sea nuestro fútbol", dijo sobre usar un esquema 3-5-2 en vez del 4-3-3. "En el primer tiempo salió bien, en el segundo tiempo nos retrasamos demasiado y ya no pudimos jugar. Tal vez tenía que hacer algo, tenía que haber cambiado algo", reflexionó.

También tuvo palabras sobre su decisión de dejar a Marco Verratti en el banquillo. "Barella y Frattesi pueden jugar juntos, esta era la idea al comienzo del partido y luego también podíamos cambiarla. Repito, creo que hubo una evaluación errónea de mi parte en el esquema", insistió.

Por otra parte, ante los micrófonos de la Rai, Mancini subrayó que "España mereció ganar pese al gol en el tramo final". "Hicimos poco, especialmente en la recuperación del balón. Probablemente el hecho de que jugáramos un partido tácticamente diferente a lo habitual nos penalizó", indicó al respecto.

"Con Chiesa pedí más profundidad, por eso lo introduje en lugar de Immobile. Pero no me decepcionó, los muchachos se dejaron todo lo que tenían en el campo", concluyó el técnico de la 'Azzurra', que el próximo domingo (15.00 horas) jugará frente a la selección de Países Bajos por acabar esta Liga de Naciones en el tercer puesto.

Europa Press