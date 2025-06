Roberto Martínez espera un “efecto contagio” en Portugal del éxito del PSG

El seleccionador español de Portugal, Roberto Martínez, confió este martes, en la víspera de la semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA contra Alemania, que el éxito de los cuatro jugadores portugueses del PSG sea "contagioso" en favor ahora del equipo nacional.

La Seleçao lusa vio el sábado cómo el lateral izquierdo Nuno Mendes, los mediocampistas Vitinha y Joao Neves y el atacante Gonçalo Ramos festejaban con el París Saint-Germain el título en la Liga de Campeones de clubes, precisamente en Múnich, en el estadio donde tiene lugar el duelo del miércoles.

"Ojalá sea contagioso", sonrió el técnico español al ser preguntado por ello.

"Para Portugal es mejor tener jugadores que ya tengan la experiencia de ser campeones. Esperaré a mañana para ver cómo están físicamente, emocionalmente ya sé que están por las nubes", apuntó.

Martínez no quiso dar pistas sobre el once que utilizará en el Allianz Arena.

"Los 23 jugadores de campo están preparados, igual que los tres arqueros. Todos pueden ayudar y aportar algo diferente. Eso es algo que me hace estar muy orgulloso. Hasta mañana no tendremos la idea del once inicial. Los jugadores del banquillo también son importantes", defendió.

"Para ganar esta Liga de Naciones hay que vencer en dos partidos en muy poco tiempo (la final es el domingo), por lo que es una circunstancia a tener en cuenta. Lo importante será elegir a los jugadores que estén en mejor forma", señaló.

