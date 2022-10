Roberto Martínez se pregunta si Hazard "puede todavía jugar 90 minutos"

El seleccionador belga, el español Roberto Martínez, señaló este lunes en una entrevista en la televisión RTBF que no sabe si Eden Hazard "puede todavía jugar 90 minutos o siete partidos en un lapso de tiempo muy corto", a un mes y medio del comienzo del Mundial.

Sin protagonismo en el Real Madrid -solo ha jugado tres veces desde que comenzó la Liga-, el capitán de los Diablos Rojos está en el centro de un debate en Bélgica sobre su papel en el equipo nacional durante el Mundial de Catar (20 noviembre-18 diciembre).

"Eden no ha encadenado partidos desde hace mucho tiempo y esto tiene consecuencias. Analizaremos su situación según se acerque la Copa del Mundo, veremos qué rol puede tener", dijo Martínez.

"Pero no lo veo como un 'joker' (revulsivo), es un jugador que debe tomar el ritmo del partido en su mano, desde el comienzo", añadió el técnico español.

Con Bélgica Hazard jugó unos 60 minutos en dos ocasiones la semana pasada, en la Liga de Naciones, en el triunfo 2-1 ante Gales y la derrota ante Países Bajos 1-0.

Martínez espera que la situación de Hazard "pueda evaluar enormemente en las próximas cinco semanas".

"Es un jugador muy importante para el equipo nacional, al 100%. Su experiencia, su influencia sobre los adversarios, su capacidad para eliminar un hombre o crear peligro... En este perfil, para mí es uno de los mejores del mundo, todavía lo es", subrayó.

El técnico español se refirió a una polémica surgida en Bélgica, después de que el jugador fuera visto en una discoteca en Bruselas, dos días antes del duelo ante Países Bajos.

"Tenía autorización para pasar tiempo en familia o con los amigos. Hay una historia muy clara detrás de esto, no voy a hablar en público, se arreglará en interno. No me gustaría que se repitiera, pero hay una historia detrás", explicó.

Bélgica partirá desde el grupo F en el Mundial, enfrentándose a Canadá, Marruecos y Croacia.

Bnl/dep/pm