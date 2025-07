Roberto Saviano celebra la condena a un capo de la mafia y a su abogado por amenazas de muerte: "Me robaron la vida"

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El Tribunal de Apelación de Roma ha confirmado las condenas de Francesco Bidognetti, jefe del clan Casalesi, y del abogado Michele Santonastaso por las amenazas proferidas en 2008 contra la periodista Rosario Capacchione y el escritor Roberto Saviano, que ha celebrado la decisión jurídica y al que se le ha visto conmovido al conocer el veredicto, según informa la edición italiana de 'Vanity Fair'. "Me han robado la vida", ha comentado Saviano en la sala del Tribunal al conocer el veredicto, mientras se abrazaba a su abogado sin poder aguantar las lágrimas. Según otro medio italiano, 'El Corriere della Sera', el escritor lamenta que le hayan "arruinado" su vida y ha criticado a quienes dudaron de que necesitase protección policial. "Durante años hubo quien dijo que no necesitaba protección policial, que era solo un privilegio. Pero sueño cada día con poder volver a tener un poco de libertad, un paseo en moto, un paseo", afirmó. Los acusados han sido condenados a un año y seis meses de prisión, en el caso de Bidognetti, y a un año y dos meses en el caso de Santonastaso. Los jueces del Tribunal de Roma, en sus fundamentos de la sentencia, aseguran que la conducta atribuida a los dos acusados "se enmarca en el contexto del crimen organizado del clan Casalesi, del cual Bidognetti era líder". "Las amenazas e intimidaciones dirigidas descaradamente contra los dos periodistas fueron expresión de una estrategia precisa ideada por el propio jefe mafioso, cuyo interés era facilitar y fortalecer el control del clan sobre el territorio y fortalecer su poder", indica el fallo. La condena responde a los hechos ocurridos en 2008, durante el juicio 'Espartaco' en Nápoles. El abogado Santonastaso, al leer una declaración conjunta firmada en nombre de los entonces detenidos Bidognetti y Antonio Iovine, calificó a Saviano y Capacchione de periodistas "aliados", incluyéndolos entre los supuestos "enemigos" de la familia Casalesi. Esta declaración se interpretó inmediatamente como intimidación mafiosa. La periodista no ha hecho declaraciones, pero desde hace tiempo califica el asunto de "página oscura que muestra cómo las bandas utilizan los tribunales como plataformas de intimidación", de acuerdo al medio italiano.