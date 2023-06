Robin Le Normand: "Cuando te llama el seleccionador, la decisión se toma muy rápido"

El central Robin Le Normand reconoció este viernes que "cuando te llama el seleccionado, la decisión" de acudir a la selección española se toma "muy rápido" y "no te lo piensas", aunque siempre fue "una hipótesis" entrar en una convocatoria.

"Era una hipótesis jugar con España, pero no te lo piensas. Miras tu carrera, y cuando te llama el seleccionador, la decisión se toma muy rápido", dijo el jugador en declaraciones compartidas por la Real Federación de Fútbol (RFEF).

Le Normand confesó que su "sueño se hace realidad", alcanzando "un objetivo" que tiene "desde pequeño". "Toda la gente de la RFEF me ayudaron a quedarme tranquilo, se hizo rápido. Es un paso importante y muy bonito, estoy con muchas ganas", explicó sobre su entrada en la convocatoria de Luis de la Fuente.

"La Real me ha formado para ser competitivo en Liga, me he adaptado muy bien", destacó el futbolista, estableciendo como claves "estar contundente atrás, con una salida de balón buena" e integrarse "bien con el grupo para que el equipo sea algo muy colectivo".

