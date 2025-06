Robin Le Normand, un baluarte francés en la muralla de España

La semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA entre España y Francia, este jueves en Stuttgart, marcará un punto simbólico para Robin Le Normand, defensa central del Atlético de Madrid nacido en Bretaña pero que se nacionalizó español y defiende desde 2023 a la Roja.

El encuentro ante su país natal pudo haber tenido lugar el año pasado también en Alemania, en la semifinal de la Eurocopa que España ganó por 2-1, pero Le Normand se perdió aquel partido al estar sancionado por una acumulación de amarillas, al ser amonestado en los cuartos de final ante los alemanes.

La historia parecía repetirse en esta ocasión, cuando una amarilla en la vuelta de cuartos de final, por un penal cometido al neerlandés Memphis Depay, parecía dejarle suspendido para la semifinal ante Francia en la Liga de Naciones también por acumulación de amarillas.

Pero entonces llegó la UEFA y su amnistía de las amonestaciones antes de la Final Four de este torneo, lo que le abrió de nuevo la puerta para un España-Francia que hace apenas unos años él mismo soñaba con jugar pero con la camiseta 'Bleu'.

- Cambio de opinión -

"Solo quiero con Francia. Mi familia me mata si no", llegó a decir en una entrevista a finales de 2021 en la radio española Cadena SER cuando era jugador de la Real Sociedad, club al que llegó con 19 años.

Pero después cambió de opinión ante la insistencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Si Francia no le ha llamado es porque no le han visto mucho", defendió el seleccionador español, Luis de la Fuente, en la conferencia de prensa de junio de 2023 en la que convocó al jugador por primera vez después de que obtuviera la doble nacionalidad.

Le Normand, que tiene ahora 28 años, debutó con España precisamente en la semifinal de la anterior Liga de Naciones, ante Italia, y días después fue ya campeón del torneo.

Su primer y hasta ahora único gol con España fue unos meses después, en noviembre de ese 2023 contra Georgia en un clasificatorio para la Eurocopa, donde Le Normand fue de nuevo titular fijo e igualmente terminó proclamándose campeón.

- La llamada de Deschamps -

"Todo estaba muy claro en mi cabeza. Realmente no ha habido duda. Desde que me mostraron esa confianza, mi idea era ir con España", dijo el propio Le Normand en una conferencia de prensa en la Liga de Naciones de 2023.

En ella reveló que tuvo una conversación con el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, que le habló de un posible futuro con los 'Bleus', pero sin nada firme.

Días antes, Deschamps fue preguntado en Francia por el caso de Le Normand: "Es su decisión, es su libertad.

Solo puedo desearle lo mejor con la selección española", señaló. En una entrevista con la AFP este lunes, Le Normand dijo que no guarda "ningún rencor" a la selección francesa. - Laporte, fuera de la lista - Para Francia, con el caso de Le Normand llovía sobre mojado porque otro defensa central nacido en Francia, Aymeric Laporte, optó por España. Tras esperar durante largo tiempo la llamada de Deschamps, Laporte optó por la Roja, con la que acudió ya a la Eurocopa de 2021. Como Le Normand, Laporte fue campeón en la Liga de Naciones de 2023 y la Eurocopa de 2024. Sin embargo, Laporte no estará acompañando a Le Normand en el centro de la defensa en esta Liga de Naciones al no entrar en la convocatoria al estimar De la Fuente que su estado de forma no es el mejor después de haberse ido a la liga saudita.