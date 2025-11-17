Robinho deja la "cárcel de los famosos", trasladado a otro centro penitenciario

El exfutbolista brasileño Robinho, que cumple desde 2024 una condena de nueve años de cárcel por violación colectiva, fue trasladado el lunes al centro penitenciario de Limeira, en el interior de Sao Paulo, tras reportes sobre "privilegios" en la prisión donde estaba recluido, confirmó la AFP.

Robinho, de 41 años, dejó Trembelé, complejo penitenciario a unos 150 km de la ciudad de Sao Paulo conocido como "la cárcel de los famosos". La justicia brasileña suele enviar allí a condenados por crímenes de alto impacto y prisioneros de renombre como Edinho, el hijo de Pelé sentenciado por narcotráfico y liberado en 2017.

La Secretaría de Administración Penitenciaria informó en un comunicado enviado a la AFP que el exdelantero "fue ingresado" en el Centro de Resocialización de Limeira.

"El traslado se realizó a petición de la defensa del detenido", agregó el texto.

La solicitud se produjo en octubre, tras reportes de prensa sobre "privilegios" que tendría Robinho en Trembelé, negados por el exjugador.

A principios de septiembre, la corte suprema de Brasil rechazó un recurso de la defensa que buscaba su libertad.

Robinho fue condenado por la violación colectiva de una joven albanesa en 2013, en una discoteca en Milán, cuando jugaba con el AC Milan.

La justicia italiana lo condenó en 2017 y la sentencia quedó firme en 2022.

La corte suprema brasileña homologó la decisión en marzo de 2024 y ordenó su prisión inmediata.

El exfutbolista se entregó entonces a las autoridades.

Italia recurrió a acuerdos bilaterales con Brasil, porque la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

Robinho se declara inocente.

erc/ma