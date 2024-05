Robinson fue operado del tobillo que lo dejó fuera de los playoffs con los Knicks, dice fuente de AP

NUEVA YORK (AP) — Mitchell Robinson tuvo cirugía el lunes para reparar la lesión en el tobillo izquierdo que lo dejó fuera del Juego 1 de la serie de postemporada de los Knicks ante los Pacers, indicó una persona con conocimiento de la situación.

La persona conversó con The Associated Press en condición anónima debido a que la cirugía de Robinson todavía no ha sido anunciada públicamente.

Robinson optó por el procedimiento tras consideraciones adicionales por parte del cirujano y del cuerpo médico. El pívot fue descartado la semana pasada en lo que fue llamado como una lesión de estrés en el tobillo.

El plan se mantiene para Robinson en ser reevaluado entre seis a ocho semanas, indicó la persona a AP.

Es la segunda intervención quirúrgica de tobillo esta temporada para Robinson, quien lideró la NBA en rebotes ofensivos cuando sufrió una fractura por estrés en diciembre. Regresó al finalizar la campaña como suplente de Isaiah Hartenstein, pero se lastimó nuevamente ante Filadelfia y se perdió un juego en aquella serie.

Los Knicks, lidiando con varias lesiones, están empatados 2-2 ante los Pacers de Indiana y recibirán el Juego 5 este martes.

AP