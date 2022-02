Robles asegura que la UE va a tomar medidas "más rigurosas" y advierte de que Putin "está dispuesto a todo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que la Unión Europea (UE) va a tomar medidas "mucho más rigurosas" que las tomadas hasta ahora en la guerra de Ucrania para "frenar esta locura" y advierte de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "está dispuesto a todo".

"Estoy convencida de que la UE va a tomar medidas mucho más rigurosas que las que se están tomando hasta el momento. La situación no se puede consentir. Es una violación del derecho internacional, un ataque contra la paz, y no solo contra Ucrania, sino contra los valores de nuestra democracia y de la paz", ha afirmado la ministra en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. "No podemos aceptar la impunidad de Putin", ha aseverado.

"Estamos viendo que está dispuesto a todo, a la conquista total de Ucrania y al derrocamiento del presidente", ha destacado Robles, para advertir de que "hoy es Ucrania, pero los riesgos de otros países limítrofes que pertenecen a la OTAN también existen".

En este punto, Robles ha subrayado la "unidad" ante este conflicto, reflejada tanto en la reunión de líderes de la UE como de la OTAN. "Putin pensaba que iba a encontrar a una UE divida o una OTAN dividida. No solo no están divididos, sino que estamos unidos y trabajando en absoluta y plena cooperación", ha zanjado la ministra.

Como ya hiciera este viernes, Robles ha asegurado que ni España ni la OTAN van a enviar tropas a Ucrania porque dicho país no pertenece a la Alianza Atlántica y, por tanto, no entra en aplicación el artículo 5 y la consiguiente respuesta de los aliados. "Lo que sí ha acordado la OTAN es reforzar las fronteras y la protección de todos los países bálticos cercanos a Rusia", ha asegurado.

En este punto, ha recordado que actualmente hay más unos 800 soldados españoles en la zona. "Tenemos un contingente de 350 militares en Letonia. En el marco de misiones de policía aérea, tenemos unos 140 en Bulgaria, además de un buque y dos cazaminas en el Mediterráneo", ha recordado.

"España es un aliado serio, fiable y responsable para todas aquellas misiones que tengan un carácter de disuasión, de defensa, no ofensivas y que tengan como objetivo preservar la paz. Es lo básico y esencial que mueve a España y a la OTAN", ha concluido.